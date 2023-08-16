AlphaTauri: "Wolff, F1'e dönmesini istiyorsa Schumacher'e sürüş fırsatı vermeli"

Geçen yılın ardından Haas koltuğunu kaybeden ve kendisine bir yarış koltuğu bulamayan Mick Schumacher bu sezonu Mercedes'in "yedek kulübesinde" geçiriyor.

Alman pilotun adı Williams pilotu Logan Sargeant'ın yeri için anılıyor ve Mercedes patronu Toto Wolff da genç yeteneği gride getirmek için çaba harcıyor.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Schumacher de pistlere dönmeye olan isteğini gizlemedi ancak gridde çok az boş koltuk var.

AlphaTauri boş koltuğa sahip takımlardan biri olabilir ancak bunun gerçekleşme ihtimali çok düşük görünüyor.

Takım CEO'su Peter Bayer'e göre Wolff, eğer Mick'in F1'e dönmesini istiyorsa kendisine W14'le sürüş yapma fırsatı vermeli.

GPBlog'a konuşan Bayer şöyle dedi: "Hızlı olduğunu nasıl kanıtlayabilir? Asıl zorluk da burada yatıyor."

"Eğer Toto onu direksiyona geçirmezse, Mick'in kendini kanıtlaması zor olacak."

"Eğer Daniel [Riccardo] Silverstone'daki testlerde kendini bu kadar iyi gösteremeseydi, [AlphaTauri'de] asla şans bulamazdı."

24 yaşındaki Alman pilot, F1'de geçirdiği iki yıllık süre zarfı nedeniyle "çaylak" kriterine uymuyor ve bundan ötürü cuma günü piste çıkması çok düşük bir ihtimal.

Mick şu ana kadar mevcut Mercedes aracıyla sadece Pirelli ve çamurluk testlerine katıldı.