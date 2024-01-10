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Bayer, Tsunoda ve Ricciardo'yu "rahatlamamaları" konusunda uyarıyor

AlphaTauri CEO'su Peter Bayer, Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda'yı iyi performans gösteremedikleri takdirde yerlerini alabilecek potansiyel isimler konusunda uyarıyor.

Editör Ezel Tan
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Daniel Ricciardo, AlphaTauri

AlphaTauri, yeni sezonda Yuki Tsunoda gibi genç bir ismin yanı sıra, kariyerinde yarış galibiyeti de bulunan deneyimli Daniel Ricciardo ile yarışacak.

Bu ikilinin arkasında ise, geçen yıl katıldığı F1 yarışlarında etkileyici bir performans sergileyen Liam Lawson yer alıyor.

İkilinin Red Bull koltuğunu hedefledikleri sır değil fakat AlphaTauri CEO'su Peter Bayer, buna odaklanmaları yerine "iyi performans göstermeleri" gerektiğini düşünüyor.

Bayer, eğer gözden düşerlerse, koltuklarını kolayca kaybedebilecekleri uyarısında bulunuyor.

Geçen yıl takımın başına geçen Bayer, "Red Bull ailesi sürücülerinden her zaman çok şey bekler."

"Gerekirse sezon içerisinde, sürücü kadrosunun değişebileceğini herkes biliyor. Bu çok cesaret verici, takıma güç katıyor."

"Eğer bir sürücü burada başarılı olursa, geleceğe giden yolu açılır."

"Şu anda bu durumdan uzaklaşmaya çalışıyoruz ama Liam Lawson gibi gerçekten çok çalışan ve harika işler çıkaran çok sayıda genç sporcumuz var."

"Her iki sürücümüz de, işler yolunda gitmezse Liam'ın her zaman beklemede olduğunu biliyorlar."

"Aynı zamanda iyi çalışırlarsa bir şansları olabileceğini de biliyorlar."

"Onları gevşememeye; burada, takımımızla beraber iyi sonuçlar almaya odaklanmaları için cesaretlendirmeye çalışıyorum." dedi.

Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri, Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri, Yuki Tsunoda, AlphaTauri

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