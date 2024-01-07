Bayer: "Tost'un Lawson hakkında şüpheleri vardı, Marko destekliyordu"

Kariyerine kartingde oldukça başarılı bir şekilde başlayan Liam, 2017'de Avustralya Formula 4'te şampiyona ikincisi oldu ve ertesi yıl bu başarısını Avrupa'da, Alman serisi ADAC F4'te tekrarladı.

2019'un başında Red Bull'un genç sürücü programına davet edildi ve Formula 3'e geçti fakat ilk sezonu çok da parlak geçmedi. Öbür tarafta Euroformula Open'da şampiyona ikincisi oldu ve Yeni Zelanda Toyota Yarış Serisi'nde de şampiyonluğu kazandı.

Lawson 2020'de Formula 3'te yer almaya devam etti, ancak Hitech takımına geçti ve üç zafer kazanarak sezon sonunda 5. oldu. 2021'de Formula 2 ve DTM'de ilk kez yer aldı. O dönem, eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger'in dikkatini çekti.

Lawson, DTM sezon finalinde şampiyonluğu kendi elinde olmayan sebeplerle kaybetti. Genç sürücünün yeteneği sadece Berger tarafından değil, Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko tarafından da takdir edildi.

Peter Bayer o sırada FIA için çalışıyordu, ancak Lawson hakkında pozitif şeyler söylendiğini biliyordu.

Speedcafe'ye konuşan Bayer, "Bildiğim kadarıyla, ilk pozitif görüşler Liam'ın DTM'deki performansıyla inanılmaz güçlü bir izlenim bıraktığını söyleyen Berger'den geldi."

"Gerhard Liam'ın yarış tarzını gerçekten beğenmiş ve 'İhtiyacınız olan adam bu. Her fırsatta zorluyor ve çok hızlı' demişti."

"Helmut Marko'nun da Liam'ın hızı konusunda hiçbir şüphesi yoktu ama Franz Tost başlangıçta biraz kuşkuluydu. O dönem 'F2'deki sonuçlarına baktığımda, bundan pek de emin değilim' dedi."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Liam Lawson, Reserve Driver, Red Bull Racing

"Lawson'ın sonuçlarına bakarsanız, olağanüstü bir sürücü gibi görünmüyor, ancak farklı kategorilerde yarıştı ve her zaman yeteneğini gösterdi."

"Dolayısıyla Marko ona yüzde 100 güveniyordu. Franz Tost ve Christian Horner ile uzun bir görüşme yaptık ve sonunda Liam'a yedek sürücü rolü verildi." dedi.

Bayer, Lawson'ın iyi bir sürücü olduğunu F1'deki ilk yarışlarında da gösterdiğini söylüyor.

"Formula 1'de tek bir fırsatınız varsa, iyi sonuç almak istersiniz çünkü bu şampiyonada sadece 20 araç var."

"Bu adamlar aniden bu şansı yakaladıklarında, her şeylerini vermeleri gerektiğini fark ediyorlar çünkü başka bir fırsat daha olmayabiliyor. Liam, Zandvoort'ta kendisinin de çok gergin olduğunu, araca bindiğinde ellerinin titrediğini kabul etti. Fakat piste çıkar çıkmaz her şey normale dönmüş."

"Yarışçılar böyledir: doğru anda her şey yerine oturur ve bu heyecanı nasıl hıza dönüştüreceklerini bilirler. İşte o zaman kimin ne yapabileceğini görebilirsiniz. Lawson'ı diğerlerinden ayıran da bu. Ona bir araç verirseniz, her şeyi doğru yapar."