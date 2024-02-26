Bayer: "Rekabetçi olmak için para lazım, bunun için de takımın adını değiştirmek zorundaydık"

Son yılarda AlphaTauri adı altında yarışan Visa Cash App RB'nin yeni ismi uzun süre tartışma konusu oldu.

Fakat Faenza merkezli ekibin CEO'su Peter Bayer bu eleştirileri pek kabullenmiyor.

Avusturyalı yayın organı Motorsport Magazin'in aktardığına göre Bayer, "Aslında oldukça memnunuz."

"Visa ve Red Bull bizi destekleyip, takımın bir sonraki seviyeye ulaşmasına yardımcı olmak istediler."

"Tüm projemizi etkili şekilde yürütmek için sponsorlara ihtiyacımız var."

Peter Bayer, Racing Bulls CEO'su, Laurent Mekies, Racing Bulls Takım Müdürü Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Şimdiye kadar sadece hissedarlardan ve Formula 1'den para ödülü aldık. Ancak bu, yönetmelikler tarafından belirlenen bütçe sınırına ulaşmak için yeterli değil ve bu da rekabet gücümüzü etkiliyor."

"Liderlerle aranızdaki farkı nasıl kapatacaksınız? Bunu yapmak için kendimizi pazarlamak zorundayız."

"Elbette farklı bir karar vermiş olabiliriz çünkü Ferrari olarak adlandırılmak Visa Cash App RB'den daha kolay. Ancak orta vadede yeni kimliğimizle oldukça belirgin bir ilerleme kaydedebileceğimize inanıyoruz."

"Bir takım ismi seçme süreci bir çocuğun ismini seçmeye benzetilebilir. Bazı insanlar her zaman 'Aman Tanrım, böyle bir şeyi nasıl düşünebildiniz?' diyebilir. Diğerleri ise 'Ne kadar güzel bir isim!' diye düşünebilir." dedi.

Yeni takım patronu Laurent Mekies de şöyle ekledi: "Birkaç yıl önce Formula 1'de böyle sponsorların sadece hayalini kurabilirdik."

"Şimdi sadece bizi seçmekle kalmadılar, aynı zamanda ismimizin bir parçası olmak istediler."

"Bu bence lüks bir sorun! Fakat aynı zamanda bize çok fazla sorumluluk yüklüyor. Artık her şeyi bir araya getirmeliyiz."