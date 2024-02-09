Bayer: "Önemli olan takımın adı değil, hızlı bir araç tasarlamak"

Visa Cash App RB, yeni aracının örtüsünü bugün New York'ta gerçekleştirdiği lansmanla kaldırdı ve Toro Rosso benzeri renk düzenine geri döndü.

Takımın renk düzeninden ziyade yeni Visa Cash App RB adı konuşuluyor ve bu isim taraftarlar arasında pek beğenilmemiş durumda.

Yeni dönemde takımın CEO'su olarak görev yapan Peter Bayer, takımın adıyla ilgili ilk kez konuştu ve bundan ziyade performansa önem verdiklerini anlattı.

Bayer lansmanda RacingNews365'e verdiği demeçte "Geçen yıl başından beri Red Bull ailesine yakınlaşacağımızı söylüyorduk."

"Boğayı ve Red Bull'u getirmek istedik. Red Bull ailesi içinde, Bay Mateschitz'in sahip olduğu uçak koleksiyonu olan Flying Bulls vardı. Bunu düşündük, sonra şirketten biri 'Neden Racing Bulls demiyoruz, böylece sponsorlar değiştiğinde koruyabilecekleri bir kimlikleri olur' dedi."

VCARB 01 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Sonrasında şirket adı ve vergi dairesi de dahil olmak üzere şirketteki her bir parçayı değiştirmek zorunda kaldık, bu yüzden oldukça çaba sarf ettik."

"RB gerçekten Red Bull'u temsil ediyor. Visa dünyanın en büyük markalarından biri ve Cash App finans dünyasında, özellikle Amerika'daki en muhteşem markalardan biri. Her ikisi de bizimle ortaklık kurmak istedi."

"Biz de 'tamam, Visa Cash App RB Formula 1 Team olsun' dedik. Pek çok insanın Aston Martin, Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Team dediğini duymadım, insanların Moneygram Haas Formula 1 Team hakkında da konuştuğunu duymadım."

"Bu yüzden gerçekçi olmalı ve elimizdeki işe, yani güzel ve hızlı bir araç yaratmaya odaklanmalıyız."dedi.