Bayer: "Marko, zor anınızda gelip 'sırtınızı sıvazlayabilir'"

Bayer geçtiğimiz yaz, uzun süredir takım patronu olarak görev yapan Franz Tost'un 2023 sezonunun sonunda ayrıldığı Red Bull genç takımı için büyük bir değişim döneminde AlphaTauri CEO'su oldu.

AlphaTauri'deki ilk altı ayını değerlendiren Bayer, Tost'a rehberliği için teşekkür etti ve Helmut Marko'ya özel bir övgüde bulunarak, Temmuz ayındaki Macaristan Grand Prix'sinde Marko'nun bir perspektif sunmak için onunla konuştuğu bir anı hatırladı.

RacingNews365'e konuşan Bayer, "Harika bir yıldı çünkü Franz benim yanımdaydı. O her zaman bir dost olarak kalacak."

"Son derece kızgın olduğum ve üzerimde büyük bir baskı hissettiğim bir dönemden geçtim. Geliyorsunuz, bir katkı yapabileceğinizi düşünüyorsunuz ama sonra başarısız oluyorsunuz. Helmut beni Budapeşte'de bir kenara çekti ve 1970'lerde Le Mans'a katılımıyla ilgili bir kitaba baktı.

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Peter Bayer, CEO of Scuderia AlphaTauri

"İçinde düzlükte saatte 400 kilometre hızla nasıl gittiklerini gösteren bir resim vardı. Bana baktı ve 'Stresli görünüyorsun' dedi, ben de 'Öyleyim' diye yanıt verdim."

"Helmut fotoğrafı işaret etti ve 'Bu korkutucu, sakin ol' dedi."

"Helmut zor bir insan imajına sahip olabilir ama doğru anda yanınıza gelip omzunuzu sıvazlayabilir ve 'Her şey yoluna girecek' diyebilir. Bu çok hoş ve size çok yardımcı oluyor." dedi.

Yeni takım patronu Laurent Mekies'in liderliğinde AlphaTauri, 2024'te ana takım Red Bull ile daha yakın bağlar kurmaya hazırlanıyor.

Yeni anlaşma Haas'ın Ferrari ile olan ilişkisine benzetiliyor.