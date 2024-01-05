Bayer: "Makies ile birbirimizin fikir partneri olacağız"

Ferrari'deki görevlerinden ayrıldıktan sonra bu hafta yeni görevine resmen başlayan Mekies, ayrılan takım patronu Franz Tost'un yerini doldurmak için CEO Bayer ile bir araya geldi.

Tost, önümüzdeki haftalarda yeni bir isim açıklayacak olan Faenza ekibinin başında geçirdiği 18 yılın ardından geçtiğimiz ayın sonunda görevinden ayrıldı.

Bayer, Fransız takım patronunun takıma neler katacağı sorulduğunda Mekies'in deneyiminin özellikle yeniden markalaşma bağlamında çok değerli olacağını vurguladı, "Açıkçası çok şey. Çünkü uzun süredir Ferrari'nin pit duvarında oturuyor. Ama aynı zamanda çok iyi bir ağa sahip, pek çok iyi insan tanıyor."

"Bize katılan çok sayıda üst düzey yetenek var. Çünkü ortaya çıkan yeni fırsattan, yeni bir ekibin ve yeni bir kimliğin gelmesinden heyecan duyuyorlar."

"Neyse ki son haftalarda ve aylarda başarılı olduk. Bu gerçekten bize yardımcı oluyor, insanların bir anlaşma imzalamak için dinamiklerini değiştiriyor."

"Bu onun gücü olacak ve günlük odak noktası bir takım patronu olarak takımın pist kenarındaki operasyonunu yürütmek olacak." dedi.

Photo by: Red Bull Content Pool Peter Bayer, CEO of Scuderia AlphaTauri

Bayer, iki kişilik liderlik düzenlemesinin, her iki tarafın da güçlü yönleri sayesinde olumlu olacağını söyledi.

Bayer, "Birbirimizin fikir partneri olacağız, birbirimize meydan okuyacağız. Birlikte çalışacağız ve birbirimizi destekleyeceğiz." karşılıklı fikir tartışacağız

"ence F1'in bugünkü karmaşık ortamında, farklı geçmişlere sahip iki kişiden oluşan dört gözlü bir patrona sahip olmak aslında bir güç."

"Evet, Christian Horner ya da Franz Tost olabilirsiniz, 20 küsur yıldır bu işi yapıyor olabilirsiniz. Her şeyi biliyor olabilirsiniz ve etrafınızda çok güçlü bir ekibiniz olabilir."

"Ama bizim için bu durum ideal olduğunu düşünüyorum. Çünkü sportif ve teknik konulara zaten sahipsiniz. Finansal konulara da odaklanacağız çünkü bu kuralları en iyi şekilde anlayarak çok şey kazanabileceğinize inanıyorum."

"Sanırım ikimiz de mali düzenlemeleri, asıl amacımızı, bugün geldiğimiz noktayı ve nereye gidebileceğini çok iyi anlıyoruz."

"Bu çok basit: iki milyon bulursanız, büyük bir güncelleme yaparız ve takım olarak avantajı yakalarız. Çünkü son derece verimli çalışıyoruz. Nasıl yapılandırıldığımız, Franz'ın inşa ettiği şey, çıktı açısından oldukça şaşırtıcı ve aynı zamanda bir çıktı üretebilme şeklimizdeki verimlilik oldukça iyi."

"Sanırım birlikte yakın çalışacağımız alan bu olacak. Benim teknik konulara büyük bir ilgim var, aslında hep vardı. Laurent'in de ticari konulara büyük bir ilgisi var. Bu yüzden işleri birbirimize danışıyoruz. Ama sonra yine ikimiz de kendi alanlarımıza yöneliyoruz." dedi.

Photo by: Michael Potts / Motorsport Images Laurent Mekies, Racing Director, Scuderia Ferrari

Bu arada Mekies, Faenza'ya resmi olarak gelişinin sinyalini LinkedIn'de önceki takımına teşekkür ettiği bir mesaj yayınlayarak verdi.

Makies, "Kırmızı sayfam kapanırken, Scuderia Ferrari'deki herkese unutulmaz beş yıl için teşekkür etmenin tam zamanı."

"Birlikte inişler ve çıkışlar yaşadık, her gün savaştık ve elimizden gelen her şeyi yaptık. Kafam ve kalbim, hayatım boyunca besleyeceğim inanılmaz anılarla dolu."

"Şimdi yeni bir macera başlıyor ve çok özel bir yarış ailesinden başka çok özel bir yarış ailesine geçtiğim için büyük bir minnettarlık duyuyorum."

"Hep birlikte yazacağımız yeni bir sayfa için heyecan verici bir yolculuğa çıkıyoruz. Faenza ve Bicester'daki yetenekli insanlarla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum." yazdı.