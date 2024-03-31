Bayer: "Lawson, iki pilotumuza da baskı yapıyor"

Liam Lawson geçen yıl sakatlanan Daniel Ricciardo'nun yerine geçtiği beş yarışta başarılı bir performans sergiledi fakat takım deneyimli Avustralyalı ile devam etmeyi tercih ettiği için bu sezonu da kenarda geçirmek zorunda kaldı.

22 yaşındaki Yeni Zelandalı sürücü bu yıl, Red Bull Racing ve Visa RB'nin yedek pilotluğunu yapıyor, simülatörde çalışıyor ve tüm yarışlara geliyor.

Fakat artık çaylak olarak kabul edilmediği için antrenmanlara katılamıyor.

Liam'ın, şu ana kadar beklentilerin altında kalan Ricciardo'nun yerini alabileceğine dair söylentiler var.

RB CEO'su Peter Bayer bu iddiaları doğrulamasa da, genç sürücünün potansiyelinin "çok yüksek" olduğunu söyledi.

Speedcafe'nin aktardığına göre Bayer, "Liam'ın harika bir yedek sürücü olduğu gerçeğiyle başlayalım."

"Her iki takımda da yer almaya çalışıyor ve şu anda yarış koltuğunda bulunan sürücülerin gevşemesine izin vermiyor."

"Aynı zamanda ona pistte mümkün olduğunca çok çalışma fırsatı vermeye çalışıyoruz. Ocak ayında Imola'da eski aracımızı kullandı."

"Onun için bu tür testler düzenlemek istiyoruz. Genel olarak, ona elimizden geldiğince fazla pist zamanı vermeye çalışıyoruz."

"Liam aynı zamanda simülatörde de vakit harcıyor ve biz onu takımın önemli bir üyesi olarak görüyoruz."

"Eğitim sürecine devam ediyor ama zaten Formula 1'e hazır olduğu ve geçen yıl neler yapabileceğini gösterdiği için Red Bull üzerinde belli bir baskı oluşturması doğal."

"Bir dereceye kadar baskı altındayız çünkü hem o hem de şirket yönetimi bizden sonuç istiyor. Bu nedenle bunun yarışçılarımız üzerinde belirli bir baskı yarattığına katılıyorum."

"Ancak bu baskının diğer takımlardan daha güçlü olduğunu düşünmüyorum..." dedi.