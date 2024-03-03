Bayer: "Farklı bir strateji Tsunoda/Ricciardo gerginliğini önleyebilirdi"

İtalyan ekip, Ricciardo'nun yarışın sonunda muhtemelen daha elverişli yeni yumuşak lastiklerle yarışacağını ve kendisini Tsunoda'nın arkasında sert lastiklerle bulabileceği bir senaryo olabileceğini bilerek yarışa başladı.

Tam olarak böyle oldu ve Tsunoda, Ricciardo'dan öne geçip Kevin Magnussen'e bir atak denemesi için şans vermesi istendiğinde hoşnutsuzluğunu dile getirdi.

Ricciardo, Tsunoda'ya göre daha iyi lastiklerine rağmen Magnussen'i geçemedi. Avustralyalı pilot takım arkadaşının önündeyken damalı bayrak sallandı ve yarışı Ricciardo 13. ve Tsunoda 14. sırada tamamladılar.

Bayer, Nico Hulkenberg ve Lance Stroll arasındaki ilk turda yaşanan temasın ardından takımın puan almaya yaklaştığını ve durumu daha etkili bir şekilde yönetebileceğini söyledi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Bayer, "Hız açısından ilk beş takıma bakarsanız, eğer onlar yarışı tamamlarsa, diğer herkes için çok çok zor olacağını biliyorduk. Bizim için Stroll ve Hulkenberg temasının ardından bir kapı aralandı."

"O andan itibaren mükemmel bir performans sergileyebilseydik, muhtemelen en azından onuncu olma şansımız olabilirdi."

"Bence Stroll'e odaklanmalı ve 29. turda Stroll'ü geçmeliydik. O bizi 28'de geçti, biz de 29'da onu geçmeliydik. Bu her şeyden önce Magnussen ile olan mücadeleyi ve sürücüler arasındaki karmaşayı önlerdi. Ama sonrası her zaman daha kolaydır."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 ahead of Esteban Ocon, Alpine A524 and Pierre Gasly, Alpine A524 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Pilotlar arasında yaşanan konuya gelince, evet bunu tartıştık. Yuki'yi uyardık ve 'Bak Magnussen'i geçmen gerekiyor, aksi takdirde yer değiştirmemiz gerekecek' dedik. İki tur attı ve başaramadı. Biz de yer değiştirelim dedik. Bunu onunla konuştuk." dedi.

Bayer, Tsunoda'nın başlangıçtaki yer değiştirme konusunda bir sorunu olmadığını söyledi.

Bayer, "Bu normal. Duygusal bir sürücü olduğunu biliyoruz, hızlı bir sürücü. Muhtemelen kolay değil, çünkü o bölgedeler ve bunu yapabileceklerini hissediyorlar. Ancak biz verilerden yapamayacaklarını görüyoruz, bu yüzden bu kararları vermek zorundayız." dedi.

Bahreyn'deki testlerden sonra VCARB'nin ilk 10'da yer alabileceği söylenmişti. Ancak Tsunoda 11. sırada yer almasına rağmen yarış hafta sonunda bu hedef gerçekleşmedi.

Bayer, önümüzdeki yarışlarda büyük bir geliştirme yapılmayacağı için aracın mevcut haliyle geliştirilmesine odaklanılacağını söylüyor.

Bayer, "Şimdilik, araç dengesine ince ayar yapmaya odaklanıyoruz. İlginç ki, Yuki dengeden oldukça memnun görünüyor."

"Daniel hâlâ biraz daha dengeyi ön tarafa kaydırmak istiyor, ki aslında şimdi bunu bulmayı başardık. Son stintte onun için bu ayarı bulmayı başardık. Bu hafta sonu yine çok şey öğrendik ve önümüzdeki hafta Cidde'de rakiplerimizle mücadele edeceğiz."

"Çok, çok yakın. Onda birler ve sıralamalarda gördüğümüz gibi saniyelerin binde birleri arasında. Sanırım Max'i [Verstappen] unutursak, çok ilginç bir yıl olacak!" dedi.