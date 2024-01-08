Bayer: "AlphaTauri'nin Milton Keynes'e taşınması başarı için kritik önem taşıyor"

Yakında yeni adını alacak olan takımın uzun süredir Bicester'da bir aerodinamik departmanı bulunuyordu. Ancak devam eden genişlemenin bir parçası olarak İngiltere'deki üssü, kardeş takım Red Bull'un evine yakın olan Milton Keynes'e taşınacak.

Araç dinamiği personeline de ev sahipliği yapacak olan yeni tesis, öncekinden daha büyük ve daha donanımlı olacak.

Bayer, bu hamlenin ekibin İngiltere'nin yoğun F1 iş piyasasında en iyi yetenekler için rekabet etmesine yardımcı olacağına inanıyor.

Autosport'a verdiği demeçte Bayer, "Milton Keynes Performans Merkezi gerekli çünkü Bicester tesisi artık çok küçük gelmeye başladı. Park yerimiz yok, kantinimiz yok."

"Cazip bir işveren olmak zorundayız. Her şeyden önce bu tabii ki takımla, kimlikle başlıyor ama daha sonra tesisler ve insanların kariyer yapabilmeleri için fırsatlar da var. İşte bu yüzden bu tesisler son derece önemli olacak."

"Ayrıca Bicester'daki kira kontratımız da bitmek üzere, dolayısıyla zaten bir hamle yapmamız gerekiyordu. Red Bull Racing'e ve kampüslerine daha yakın olmanın avantajı, rüzgar tüneli ve simülatör çalışmaları söz konusu olduğunda bizim için daha kolay olacak olması. Yani tüm bunlar tüm mühendisler için hayatı kolaylaştıracak."

Photo by: Red Bull Content Pool Peter Bayer, CEO of Scuderia AlphaTauri

Bayer, İngiliz mühendislerin İtalya'ya taşınmasının her zaman zor olduğunu kabul ediyor.

Bayer, "Hareket eden insanlar açısından zaten aerodinami müendislerimiz ve tasarımcılarımız var. Model atölyesi İngiltere'de."

"Ancak şu anda oldukça yoğun bir işe alım dönemi yürütüyoruz. Şu anda en iyi İngiliz yeteneklere Birleşik Krallık'ta bir işyeri sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü onlar için, bunu söylemekten nefret ediyorum, Faenza çok güzel ama onlar için bu bir sorun."

"Size kendi örneğimi vereyim. İlk başladığımda karımı aldım, Faenza'ya gittik. 'Çok güzelmiş' dedi. Pizza yedik ve denize doğru gittik. Sonra 'Peki okul ne olacak?' dedi. 'Okul olduğunu sanmıyorum.' dedim. 'Peki ya benim için potansiyel iş fırsatları?' 'Hiç olduğunu sanmıyorum.' dedim."

"İtalyanca bilmiyorsanız ve çocuklarınız artık bebek değilse, dürüst olmak gerekirse taşınmak çok zor."

"Sanırım şimdi Milton Keynes'e geri dönecek birkaç İngiliz mühendisimiz var. Taşınmak isteyen İtalyanlara da bu fırsatı sunduk ama bir zorunluluk yok. Ancak yeni işe alınanların büyük bir kısmının İngiliz olduğu açık." ded.

Teknik sorumlu Jody Egginton da bu hamlenin takım için faydalı olacağı konusunda hemfikir.

Egginton, "Milton Keynes'te daha büyük bir tesise taşınıyoruz, şu anda bulunduğumuz yerden biraz daha büyüyoruz. Bununla birlikte gelen fırsatlar da var. Birleşik Krallık'ta yaptığımız faaliyet miktarı benzer, ancak bu operasyonun boyutunu genişletiyoruz, bu yüzden olumlu." dedi.