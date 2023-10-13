Bayer: "AlphaTauri hissedarları, Red Bull'la daha yakın bir ilişki istiyor"

AlphaTauri, 2024'te takım adını değiştirecek ve belki de tarihinde ilk kez tam sezon Daniel Ricciardo deneyiminde biriyle yarışacak.

İtalyan ekip artık sadece pilot yetiştiren bir takım olmakla kalmayacak, başarılar da kovalamaya çalışacak.

Bu kapsamda Red Bull'dan mümkün olduğunca çok faydalanmaya çalışacaklar.

AlphaTauri CEO'su Peter Bayer, bu konuda şöyle diyor: "Takımın geleceğiyle ilgili görüşmeler verimli şekilde devam ediyor."

"Ne yazık ki henüz takımın hangi isme sahip olacağını açıklayamam ama hissedarlarımız takımın izleyeceği yola ve isme çoktan karar verdiler. Ayrıca Red Bull ailesine daha yakın olacağız."

Yıl sonunda AlphaTauri'nin başkanlığından ayrılacak olan Franz Tost hakkında da konuşan Bayer şunları söyledi: "Franz inanılmaz bir akıl hocası. O kadar zengin bir deneyime sahip ki her türlü şartta tavsiyelerde bulunabilir ve beni destekleyebilir."

"Onunla çok zaman geçiriyorum, bu yüzden geçen gün ona 'Seninle çok zaman geçiriyorum, umarım senin için sinir bozucu olmuyorumdur' dedim."

"Franz da bana 'Hayır, hayır. Sen ve takımın başarılı olmasını istiyorum ve bunun için de bildiğim her şeyi aktarmak zorundayım' dedi."

"Konu yarışçılarla çalışmak olduğunda Franz bir dahi. Sporcuların fiziksel ve zihinsel durumlarını anlıyor ve bana sürekli olarak sporcuların formlarının zirvesinde olmaları gerektiğini söylüyor."

"Özellikle Formula 2'den Formula 1'e geçişte onlara yeterli desteği vermek önemli."

"Fiziksel ve zihinsel hazırlığın yanı sıra simülatörde çalışmanın önemi büyük."