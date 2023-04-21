Battaniyesiz lastik testleri Pirelli'ye göre cesaret verici, sürücülerin görüşleri karışık
Pirelli'nin 2024 yılında battaniyesiz Formula 1 lastiklerini kullanma planı, Bahreyn Grand Prix'si sonrası Sakhir'de yapılan "cesaret verici" testin ardından bir adım ileri giderken, sürücüler hâlâ temkinliler.
Bahreyn'de gerçekleştirilen teste Ferrari, Alfa Romeo ve AlphaTauri katılmıştı. Pirelli battaniyeyle ilgili nihai kararını Temmuz ayında Silverstone'da yapılacak olan önemli testin ardından verecek.
Lewis Hamilton, Şubat ayında soğuk Paul Ricard'da yaptığı testin ardından battaniyesiz lastiklerin "tehlikeli" olduğunu söylemişti ancak Sakhir'deki test oldukça umut vericiydi.
Sıcak koşullar ve pist yüzeyinin yapısı, elbette bu duruma katkı sağladı.
Ancak Pirelli, en yeni lastiklerin Bahreyn'de iyi çalışmaması durumunda şirketin doğru çözümü bulmak için daha zor bir mücadeleyle karşı karşıya kalacağını öne sürdü.
Pirelli F1 patronu Mario Isola, Autosport'un testle ilgili sorusu üzerine şunları söyledi: "Eğer Bahreyn'de bunun imkansız olduğunu ya da ısınmanın çok uzun sürdüğünü ya da büyük bir sorun yaşadığımızı keşfetmiş olsaydık, o zaman mücadele beklenenden çok daha büyük olurdu. Oysa mevcut durum cesaret verici."
Sakhir'de yeni lastikleri deneyen pilotlar farklı görüşlere sahipti. Ferrari pilotu Charles Leclerc iyimser olmakla birlikte pistin yeni lastikler için elverişli olduğunu da kabul etti.
Autosport'un sorusu üzerine Leclerc, "Bu konuda biraz temkinli olacağım."
"Bence iyi geçti evet, gerçekten olumlu bir testti. Fakat Bahreyn çok yüksek sıcaklıklara sahip olan, çok özel bir pist, bu yüzden ısınma çok büyük bir endişe kaynağı değil."
"Her şey gerçekten iyi gitti fakat temkinli olmalıyız çünkü şartlar teste yardım etti." dedi.
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Alfa'dan Valtteri Bottas lastiklerin Bahreyn'de iyi performans sergilediğini kabul etti ancak battaniyeleri bırakmanın mantıklı olup olmadığını sorguladı.
Fin pilot, "Hâlâ yapılacak işler var. Bence Pirelli de bunu biliyor ve F1 de bunu biliyor."
"Bu F1 araçları için yeni bir konsept. Araçlarda sahip olduğumuz yük miktarı göz önüne alındığında, düşük sıcaklıktan yüksek sıcaklığa -iyi şekilde- çalışan bir lastik yapmak kolay değil."
"Battaniye olmadığında, ısınma biraz sorun oluyor. Ancak Bahreyn muhtemelen lastik ısıtma anlamında en kolay pist, bu yüzden aslında idare edilebilir bir seviyede oluyor."
"Fakat soğuk lastikle başladığınızda ve 100 dereceye ulaştığınızda basınç artışı çok büyük oluyor, ki bu da lastikleri önemli ölçüde kötüleştiriyor."
"Şahsen bun doğru yol olduğunu düşünmüyorum ama bence gerçekten çok çalışıyorlar ve gelecekte ne olacağı tabii ki bize bağlı değil." dedi.
Pirelli tyres
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Cesaret verici teste rağmen Isola, F1'in nihai kararını vermeden önce daha fazla çabaya ihtiyacı olduğunu kabul etti.
"Bir tahminde bulunmak için erken. Bahreyn'de farklı çözümleri test ettik."
"Bizim için ilk hedef yapıyı belirlemek çünkü yapıyı düzeltmek istiyoruz. Daha sonra da lastik hamurlarına odaklanacağız."
"Gelişimden genel anlamda memnunuz fakat iyi bir konumda olup olmadığımızı söylemek için biraz erken."
"Bu yüzden beklemek zorundayız. Silverstone'dan sonra bir karar almak istiyoruz. Böylede Silverstone'a kadar neler olup bittiğini biraz daha iyi anlayabiliriz."
Michelin lastiklerini kullanan Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, lastik battaniyeler yasaklamak için harekete geçti ve Sebring'de battaniyesiz ilk yarış yapıldı.
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