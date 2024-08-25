Stella: "Güncellemelerle birlikte daha rekabetçi olduk"

McLaren Takım Patronu Andrea Stella, Zandvoort'ta gerçekleştirilen sıralama turlarında Lando Norris ve Oscar Piastri’nin tüm seans boyunca rekabetçi turlar çıkardığını vurguladı.



Stella, aracın hafta sonu boyunca değişken koşullarda iyi performans gösterdiğini ve yapılan güncellemelerin etkili olduğunu söyledi.

"Barcelona ve Macaristan gibi pistlere benzer özelliklere sahip bu tür pistlere aracımız oldukça uygun."



"Ayrıca bu hafta sonu getirdiğimiz güncellemelerin de güçlü bir performans sergilememize katkı sağladığını gördük."



"Bu yüzden bu harika çabayı gösteren fabrikadaki herkese büyük bir teşekkür ederim."



"Artık tamamen yarışa hazırlanmaya odaklandık."