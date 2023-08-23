Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu

Teknik direktörlük kariyerine Lotus ile giriş yapan ve sonrasında Ferrari'ye geçiş yapan Allison, 2017 sezonundan bu yana Mercedes bünyesinde yer almakta, yani arka arkaya sekiz takımlar şampiyonluğunun beşinde bizzat imzası bulunuyor.

Tüm bu başarılarının ardından 2021 yılının Nisan ayında teknik müdürlük gibi daha ciddi bir role getirilen ve takımın gündelik işlerini Mike Elliott'a bırakan Allison, iki yıl boyunca daha çok bir kontrol mekanizması gibiydi.

Elliott göreve geldikten kısa bir süre sonra uzun süredir beklenen 2022 kural değişiklikleri gerçekleşti ve yer etkisini benimseyen araçlar seriye geri dönüş yaptı.

Birçok takım yer etkisi dönemine farklı konseptlerle girdi, Mercedes ise sıfır sidepod gibi radikal bir konsept tercih ederek öne çıkmaya çalıştı.

Ancak bu tercih takımı olumsuz etkiledi, nitekim simülatördeki yere basma gücünü sağlamayan konsept, dalgalanma gibi bir soruna da yol açtı.

Her şeye rağmen konseptten vazgeçmeyen ve geçen yılın sondan ikinci yarışı olan Brezilya'da duble yapan Mercedes, bu sezona da aynı konseptle giriş yaptı.

Sonuç ise büyük hayal kırıklığı oldu, öyle ki, Mercedes takım patronu Toto Wolff henüz ilk yarışın ardından ciddi değişikliklere gideceklerini ve sıfır sidepod konseptinin çöpe atıldığını duyurdu.

Teknik alanda da büyük bir değişiklik gerçekleşti, takım hiç kimseyi suçlamasa da Elliott ile Allison'ın yerlerini değiştirdi. Böylece tam iki yıl ve iki hafta aradan sonra Allison yeniden aktif olarak takımla birlikte olma fırsatı yakaladı.

Motorsport.com'a konuşan Allison, eski işine dönmesiyle ilgili olarak, "F1'de teknik direktörlükten daha iyi ve daha keyifli bir iş olduğunu sanmıyorum."

"Elbette stresten uzak bir iş değil, ama yaptığınız her küçük atılımın ve elde ettiğiniz her kazancın getirdiği tatmin açısından kesinlikle mükemmel."

"Bir de neyin yanlış olduğunu bulmak ve iş arkadaşlarınızla birlikte işleri daha iyi hale getirmeye çalışmak var. Bu harika, hiç bitmeyen bir yapboz. Sevilmeyecek gibi değil." dedi.

James Allison, Technical Director, Mercedes AMG, and Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Eski göreviyle teknik direktörlük görevini karşılaştırması istenen Allison, "Teknik direktörlüğün en zor yanı fiziksel olarak zorlayıcı olması."

"Bir F1 takımında herkes baskı altındadır, ancak teknik direktör araç pole pozisyonunda olmadığında ve yarış kazanmadığında baskıyı doğrudan hisseder."

"Teknik müdür biraz daha ufkun ötesine bakıyor. Bu yüzden başarısızlıklar üzücü olsa da, teknik direktör olduğunuzdaki kadar içgüdüsel bir tatsızlık yaşamıyorsunuz."

Yüksek profilli teknik adamlardan biri olarak görülen Allison'ın etkisini hızlıca göstermesini ve takımı yeniden zirveye taşımasını bekleyenlerin sayısı hiç az değildi.

Bununla birlikte Allison, Red Bull'daki Adrian Newey ya da Aston Martin'deki Dan Fallows gibi totemik bir figür olması gerektiğini düşünmüyor.

Allison, "Ben neşeli bir ruha sahibim, ancak bugünlerde takım biraz çürük ve hırpalanmış durumda. Neşeli bir ruha sahip olmak yararlı bir şey, etkisi şaşırtıcı."

"Eğer [yaptığım] tek bir şeyi seçecek olsaydım, bu sadece şirketin farklı teknik bölümlerini kendi alanlarında çok sıkı çalışmak yerine birlikte daha yakın çalışmaya teşvik etmek olurdu."

"Elinizden gelenin en iyisini yapmanız, etrafınızdaki insanları dinlemeniz, onlarla birlikte en umut verici rotanın ne olduğunu bulmaya çalışmanız ve ardından herkesi bu yönde ilerlemesi için hizalamaya çalışmanız gerekiyor."

"Bunu insanları heyecanlandıracak ya da onların inanabileceği bir şekilde ifade edebilmeniz çok faydalı olacaktır. O zaman insanları çığlık çığlığa ve tekmeleyerek belirli bir yöne sürüklemek zorunda kalmazsınız."

"İnsanları hırpalanmış gibi hissettirmeden bir şeyler yapmaya ikna etme konusunda her zaman yeterince iyi olmuşumdur." dedi.

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Son olarak geri döner dönmez belli değişiklikleri dayatmadığını söyleyen Allison, suçlamama kültürüne zarar vermemek amacıyla takımdaki herkesle işbirlikçi bir yaklaşımla ilerlediğini ve "ormandan çıkış için en iyi rotayı keşfetmeye çalıştıklarını" söylüyor.

Allison, "[Teknik direktörlük görevine geri döndüğümde] tüm ekip mevcut aracı daha iyi hale getirmek için çalışıyordu. Ben çalışmıyordum. Başka şeyler üzerinde çalışıyordum."

"İşin içine geri dönmek demek, bu işleri çözmeye çalışan meslektaşlarımla tekrar bir araya gelmem ve bunu birlikte yapmaya çalışmamız demek.

"Yani geri döndüğümde 'olamaz, sizi aptallar, ben olsam bu şekilde yapmazdım, şunu ve şunu yapmalısınız, sonra her şey yoluna girecek' demedim."

"Baş tasarımcı John Owen, Loic Serra [performans direktörü], Andy Shovlin [pist kenarı mühendislik şefi] ve rüzgar tünelinde Jarrod [Murphy] ile birlikte direksiyona omuzumu koyarak, ormandan çıkıp temizliğe doğru en iyi rotamızın ne olduğunu bulmaya çalışmak için bu insanlarla birlikte çalışıyorum." dedi.