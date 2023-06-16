Baskının azaldığını reddeden Perez: "Her şeye sıfırdan başlamak istiyorum"

Perez, güçlü bir yarış serisinin ardından Monako'da felaket bir hafta sonu geçirdi ve Q1'in ilk aşamalarında yaşadığı bir kaza sonucu puan alamadı. Barcelona'da ise bir sıralama hatasıyla yarışa geriden başladı ve dördüncü odu.

Şampiyonluk mücadelesinde bir ara takım arkadaşı Max Verstappen'in altı puan ardına gelen Perez şu anda 53 puan geride.

Monako hafta sonuna girerken nasıl bir düşünce yapısına sahip olduğu sorulduğunda Perez, "Pek çok şeyi sıfırlayıp yeniden başlamak istiyorum. Aslında Monako tamamen bana bağlıydı, büyük bir hata yaptım."

"Barcelona'da yine sıralama turlarında zorluklar yaşadık çünkü ıslak koşullarla baş edemedik, iyi bir sıralama turları geçiremedik ve bunun bedelini pazar günü ödedik. Bu yüzden sezon başındaki formumuza geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, leads Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Barcelona'daki sürüşün ardından konuşan Horner, Perez'in Monako öncesinde şampiyonluk mücadelesine kilitlendiği için çok fazla baskı hissettiğini ve puan farkının açılmasıyla durumun düzelebileceğini söylemişti.

Bu konuda Perez, "Hayır, sanmıyorum. Hepimiz maksimumu ortaya koymalı ve bunu sağlamalıyız."

"Harika bir aracımız var ve şu andan yıl sonuna kadar çok sayıda podyum, galibiyet vb. şeyler elde etmeliyiz. Rakiplerimizin her geçen gün daha da yaklaştığını görebiliyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Perez, Verstappen ile mücadele edebilmek için mükemmel hafta sonları geçirmesi gerektiğini kabul etti.

"Sanırım sıralamalarda önemli olduğu anlarda doğru performansı gösterdi ve bu yıl hiç kötü hafta sonu geçirmedi."

"Bence ihtiyacım olan şey bu. Artık başarısız bir hafta sonu geçirmeye gücüm yetmez."

"Sanırım sezon boyunca iki veya üç kötü hafta sonu geçirdim. Bu yüzden onlardan kurtulmalı ve tutarlılığımı yüksek tutmalıyım. Çünkü Max bu dönem boyunca gerçekten iyi ve tutarlı bir performans sergiledi."

Perez, performans eksikliği yaşadığı tek yarışın İspanya olduğu konusunda ısrarcı.

"Barselona'da zorlandım. Araçla ilgili sorun yaşadığım tek andı, hafta sonu boyunca zorlandım."

"Barselona'da evet zorlandım ama bunun dışında Monako'da çok iyi bir hafta sonu geçirecek tempoya sahip olduğumuzu düşünüyorum fakat hata yaptım, rüzgar arkadan esti, önümde bir araç vardı vs..."

"Sanırım Barselona, zorluk yaşadığımız ilk hafta sonuydu."

Öte yandan Perez hakkında konuşan Verstappen, Meksikalı sürücünün sadece kendisine odaklanması gerektiğini söyledi.

Dünya Şampiyonası lideri, "Bu konuda yorum yapmakta zorlanıyorum çünkü kafasından neler geçtiğini bilmiyorum."

"Ancak genç yaşlardan itibaren, sadece kendi hedeflerine odaklanmanın ve elinden gelenin en iyisini yapmanın daha doğru olduğunu kavradım, çünkü diğer tüm etkenler zaten kontrolümüz dışında gerçekleşiyor."

"Yani buna odaklanmaya çalışmanın bir anlamı yok. Ben de bu şekilde yaklaşıyorum. Uzun bir sezon boyunca bazı yarışlar planlandığı gibi gitmeyebilir veya engellerle karşılaşabilirsiniz, ancak önemli olan sadece işinize odaklanmak ve araçla birlikte çalışarak en iyisini elde etmektir. Mühendislerle işbirliği yapmak da bunun bir parçasıdır." dedi.