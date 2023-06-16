Kayıt Ol
Önceki / Hamilton: "Mercedes yönünü buldu"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Baskının azaldığını reddeden Perez: "Her şeye sıfırdan başlamak istiyorum"

Sergio Perez, Kanada'da 2023 sezonuna baştan başlamak istediğini söylüyor fakat geriye düştüğü için üzerindeki baskının azaldığı görüşüne katılmıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing

Perez, güçlü bir yarış serisinin ardından Monako'da felaket bir hafta sonu geçirdi ve Q1'in ilk aşamalarında yaşadığı bir kaza sonucu puan alamadı. Barcelona'da ise bir sıralama hatasıyla yarışa geriden başladı ve dördüncü odu.

Şampiyonluk mücadelesinde bir ara takım arkadaşı Max Verstappen'in altı puan ardına gelen Perez şu anda 53 puan geride.

Monako hafta sonuna girerken nasıl bir düşünce yapısına sahip olduğu sorulduğunda Perez, "Pek çok şeyi sıfırlayıp yeniden başlamak istiyorum. Aslında Monako tamamen bana bağlıydı, büyük bir hata yaptım."

"Barcelona'da yine sıralama turlarında zorluklar yaşadık çünkü ıslak koşullarla baş edemedik, iyi bir sıralama turları geçiremedik ve bunun bedelini pazar günü ödedik. Bu yüzden sezon başındaki formumuza geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, leads Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, leads Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Barcelona'daki sürüşün ardından konuşan Horner, Perez'in Monako öncesinde şampiyonluk mücadelesine kilitlendiği için çok fazla baskı hissettiğini ve puan farkının açılmasıyla durumun düzelebileceğini söylemişti.

Bu konuda Perez, "Hayır, sanmıyorum. Hepimiz maksimumu ortaya koymalı ve bunu sağlamalıyız."

"Harika bir aracımız var ve şu andan yıl sonuna kadar çok sayıda podyum, galibiyet vb. şeyler elde etmeliyiz. Rakiplerimizin her geçen gün daha da yaklaştığını görebiliyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Perez, Verstappen ile mücadele edebilmek için mükemmel hafta sonları geçirmesi gerektiğini kabul etti.

"Sanırım sıralamalarda önemli olduğu anlarda doğru performansı gösterdi ve bu yıl hiç kötü hafta sonu geçirmedi."

"Bence ihtiyacım olan şey bu. Artık başarısız bir hafta sonu geçirmeye gücüm yetmez."

"Sanırım sezon boyunca iki veya üç kötü hafta sonu geçirdim. Bu yüzden onlardan kurtulmalı ve tutarlılığımı yüksek tutmalıyım. Çünkü Max bu dönem boyunca gerçekten iyi ve tutarlı bir performans sergiledi."

Perez, performans eksikliği yaşadığı tek yarışın İspanya olduğu konusunda ısrarcı.

"Barselona'da zorlandım. Araçla ilgili sorun yaşadığım tek andı, hafta sonu boyunca zorlandım."

"Barselona'da evet zorlandım ama bunun dışında Monako'da çok iyi bir hafta sonu geçirecek tempoya sahip olduğumuzu düşünüyorum fakat hata yaptım, rüzgar arkadan esti, önümde bir araç vardı vs..."

"Sanırım Barselona, zorluk yaşadığımız ilk hafta sonuydu."

Öte yandan Perez hakkında konuşan Verstappen, Meksikalı sürücünün sadece kendisine odaklanması gerektiğini söyledi.

Dünya Şampiyonası lideri, "Bu konuda yorum yapmakta zorlanıyorum çünkü kafasından neler geçtiğini bilmiyorum."

"Ancak genç yaşlardan itibaren, sadece kendi hedeflerine odaklanmanın ve elinden gelenin en iyisini yapmanın daha doğru olduğunu kavradım, çünkü diğer tüm etkenler zaten kontrolümüz dışında gerçekleşiyor."

"Yani buna odaklanmaya çalışmanın bir anlamı yok. Ben de bu şekilde yaklaşıyorum. Uzun bir sezon boyunca bazı yarışlar planlandığı gibi gitmeyebilir veya engellerle karşılaşabilirsiniz, ancak önemli olan sadece işinize odaklanmak ve araçla birlikte çalışarak en iyisini elde etmektir. Mühendislerle işbirliği yapmak da bunun bir parçasıdır." dedi.

paylaşım
yorumlar

Hamilton: "Mercedes yönünü buldu"
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Berger: "Ferrari, Maranello'ya mühendis çekemiyor"

Berger: "Ferrari, Maranello'ya mühendis çekemiyor"

Formula 1
Kanada GP

Berger: "Ferrari, Maranello'ya mühendis çekemiyor" Berger: "Ferrari, Maranello'ya mühendis çekemiyor"

Verstappen: "F1 araçlarının çok daha hafif olmasını beklemek gerçekçi değil"

Verstappen: "F1 araçlarının çok daha hafif olmasını beklemek gerçekçi değil"

Formula 1

Verstappen: "F1 araçlarının çok daha hafif olmasını beklemek gerçekçi değil" Verstappen: "F1 araçlarının çok daha hafif olmasını beklemek gerçekçi değil"

Alonso: "Yeni güncelleme paketiyle güçlü olacağız"

Alonso: "Yeni güncelleme paketiyle güçlü olacağız"

Formula 1
Kanada GP

Alonso: "Yeni güncelleme paketiyle güçlü olacağız" Alonso: "Yeni güncelleme paketiyle güçlü olacağız"

Sergio Perez Daha fazlası
Sergio Perez
Horner: "Şampiyonluk stresini üstünden atmış bir Perez çok daha rahat olacak"

Horner: "Şampiyonluk stresini üstünden atmış bir Perez çok daha rahat olacak"

Formula 1
İspanya GP

Horner: "Şampiyonluk stresini üstünden atmış bir Perez çok daha rahat olacak" Horner: "Şampiyonluk stresini üstünden atmış bir Perez çok daha rahat olacak"

Marko: "Takımı dinlemiyor diye Verstappen'e kızamayız"

Marko: "Takımı dinlemiyor diye Verstappen'e kızamayız"

Formula 1
İspanya GP

Marko: "Takımı dinlemiyor diye Verstappen'e kızamayız" Marko: "Takımı dinlemiyor diye Verstappen'e kızamayız"

Horner: "Perez'in harika bir yarış çıkarabileceğine inanıyoruz"

Horner: "Perez'in harika bir yarış çıkarabileceğine inanıyoruz"

Formula 1
İspanya GP

Horner: "Perez'in harika bir yarış çıkarabileceğine inanıyoruz" Horner: "Perez'in harika bir yarış çıkarabileceğine inanıyoruz"

Son Haberler

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

F1 Formula 1
Kanada GP

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici" Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

F1 Formula 1
Kanada GP

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek" Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

F1 Formula 1
Kanada GP

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum" Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

F1 Formula 1
Kanada GP

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor" Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Formula 1
Kanada GP
Can Çarpıcı

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici" Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

Formula 1
Kanada GP
Can Çarpıcı

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek" Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

Formula 1
Kanada GP
Zeynep Taş

Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum" Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

Formula 1
Kanada GP
Can Çarpıcı

Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor" Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"

2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

Formula 1
Kanada GP
Can Çarpıcı

2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2! 2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi

Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi

Formula 1
Kanada GP
Ezel Tan

Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi

Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı

Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı

Formula 1
Kanada GP
Altay Gök

Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı

Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek"

Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek"

Formula 1
Kanada GP
Zeynep Taş

Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek" Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol