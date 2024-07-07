Baskı altındaki Perez, "her şeyi tersine çevireceğini" söylüyor

Sergio Perez, Britanya Grand Prix'si sıralama turlarında bir darbe daha aldıktan sonra Formula 1 sezonunu tersine çevireceğini söylüyor.

Islak sıralama seansının başlangıç aşamalarında, Perez Copse'da yoldan kayarak çakıl havuzunda sıkıştı ve seansını 19. sırada sonlandırdı.

Bu, Perez için Imola'dan bu yana sadece 15 puan topladığı, takım arkadaşı Max Verstappen'in ise 101 puan topladığı form düşüşünde yaşadığı son darbe oldu.

Silverstone, Perez'in Q3'e geçemediği son altı yarışın dördüncüsü oldu. Bu durum, 34 yaşındaki sürücünün, Red Bull'un her geçen gün daha da sertleşen rakiplere karşı Takımlar Şampiyonluğunu korumasına yardım etmek için doğru kişi olup olmadığı tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Perez, performans koşullarını içeren bir dizi maddeyi kapsayan sözleşmesini yakın zamanda imzalayarak uzatmıştı. Takım, ikinci aracının performansını artırması gerektiğinin farkında ve Perez'in işleri yoluna koyamaması durumunda bir B planı üzerinde düşünüyor.

Sıralama hatasıyla hayal kırıklığına uğrasa da Perez, 2024'ün başlarındaki formuna geri dönebileceği konusunda kendinden emin ve geleceği hakkındaki soruları geçiştiriyor.

Artan baskı göz önüne alındığında sıralama turları hatasının en kötü zamanda gelip gelmediği sorulduğunda Perez,

"Hayır, hayır, hayır. İşime odaklanmış durumdayım."

"Tamamen kendimden performans almak için odaklanmış durumdayım, nerede olabileceğimi bildiğim forma odaklanmış durumdayım.”

“Bu işte yeterince uzun süredir bulunuyorum, bu yüzden tam olarak ne yapmam gerektiğini ve işleri nasıl tersine çevireceğimi biliyorum. Pes etmeyeceğim. Bunu tersine çevireceğim." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

Perez, formundaki devam eden düşüşün, yeni anlaşmasını imzaladıktan sonra Red Bull'daki geleceğini etkilemediğini kararlı bir şekilde belirtiyor.

"Dediğim gibi, takımla bir sözleşmem var ve işleri tersine çevireceğim."

"Bu beni rahatsız eden veya dikkatimi dağıtan bir şey değil. Bu iş bitmiş durumda. Sadece formuma geri dönmek ve önemli şeylere odaklanmak istiyorum." diye ekledi.

Perez, pist kururken kuru zemin lastiklerini takan ilk sürücülerden biri olarak 9. virajdaki spin için suçu üstlendi. Arkasında Daniel Ricciardo da pistten çıktı ama çakıldan uzak durmayı başardı, takım arkadaşı Verstappen ise aynı çakıl havuzundan geçerek pol pozisyonu için mücadele edememesine neden olan zemin hasarını aldı.

"Çok sinir bozucuydu."

"9. viraj gerçekten zorluydu, özellikle başlangıçta çok zordu. Lastikleri ısıtmaya çalışırken, vites küçülttüğümde arka tarafı oldukça kötü bir şekilde kaybettim ve pistten çıktım. Soğuk lastiklerim vardı ve pistin dışında su birikintileri doluydu, bu yüzden çakıla girdim.”

“Arabayı durduramadım, dümdüz gidemiyordum. Birkaç kişi de pistten çıktı, açıkça zorlu bir virajdı. Ama neyse, hatamı kabul ediyorum çünkü bugün berbat ettim." dedi Perez.