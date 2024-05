Basit kural değişiklikleri Monako GP'yi yeniden heyecanlı hale getirebilir

F1 araçları gittikçe büyüyüp ağırlaştıkça, arabaların, heyecan verici tekerlek-tekerleğe aksiyon sunamadığı çünkü araçların Monako’nun ikonik sokaklarına sığmadığı açıkça görülüyor.

Zaman zaman gerçek bir geçiş fırsatı yaratmak için pist düzeninin değiştirilmesi gerektiği yönünde talepler oldu. Bunlar, Nouvelle şikanının geçiş alanı haline gelmesi için genişletilip keskinleştirilmesinden bazı yeni virajlar oluşturulmasına kadar çeşitlilik gösterdi.

Sıkça konuşulan bir fikirlerden biri ise, arabaların Portier'de sola dönmesi, sahil boyunca biraz ilerlemesi ve ardından şikana daha uzun bir düzlük (ve DRS bölgesi) için geri dönmesi yönünde oldu.

Red Bull takım patronu Christian Horner, pistin revize edilmesi ihtimali sorulduğunda, "Monako’da sürekli alan genişliyor, bu yüzden Formula 1 olarak topluca bu konuya eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum çünkü burası harika bir yer."

A view of the circuit and surrounding buildings

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images