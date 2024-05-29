Basit kural değişiklikleri Monako GP'yi yeniden heyecanlı hale getirebilir

F1 araçları gittikçe büyüyüp ağırlaştıkça, arabaların, heyecan verici tekerlek-tekerleğe aksiyon sunamadığı çünkü araçların Monako’nun ikonik sokaklarına sığmadığı açıkça görülüyor.

Zaman zaman gerçek bir geçiş fırsatı yaratmak için pist düzeninin değiştirilmesi gerektiği yönünde talepler oldu. Bunlar, Nouvelle şikanının geçiş alanı haline gelmesi için genişletilip keskinleştirilmesinden bazı yeni virajlar oluşturulmasına kadar çeşitlilik gösterdi.

Sıkça konuşulan bir fikirlerden biri ise, arabaların Portier'de sola dönmesi, sahil boyunca biraz ilerlemesi ve ardından şikana daha uzun bir düzlük (ve DRS bölgesi) için geri dönmesi yönünde oldu.

Red Bull takım patronu Christian Horner, pistin revize edilmesi ihtimali sorulduğunda, "Monako’da sürekli alan genişliyor, bu yüzden Formula 1 olarak topluca bu konuya eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum çünkü burası harika bir yer."

A view of the circuit and surrounding buildings Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Burada çok fazla tarih var ancak her şey değişiyor. Arabalar şimdi çok büyük. 10 yıl önceki arabalarla kıyaslandığında, neredeyse iki katı büyüklükteler, bu yüzden sporumuzu topluca ve organizatörle birlikte ele almalı ve nasıl geçiş fırsatları yaratabileceğimizi düşünmeliyiz." dedi.

Ekstra virajlar yaratmak gibi köklü bir değişiklik yapmak hem çok maliyetli olacaktır hem de yarışın daha iyi olacağını garanti etmez. Modern F1'de geçiş yapmak artık oldukça zor. Birçok pistte – mesela önceki hafta Imola’da– geçiş yerleri çok kısıtlı. Bu yılki Monako GP, özellikle ilk turdaki kırmızı bayrak nedeniyle monoton geçti. Bu durum da yarışı lastik değiştirmeden daha iyi lastik yönetimi yarışına dönüştürdü.

Amaç, lastik değişimine ihtiyaç duymamak için mümkün olduğunca yavaş gitmekti. George Russell'ın itiraf ettiği gibi, tempoyu artırmanın bir anlamı yoktu çünkü bu, yarışın ilerleyen bölümlerinde sorun çıkması riskini artırıyordu.

Monako, lastik stratejisi durumunun heyecan potansiyelini bozduğu tek yer değil.

George Russell, Mercedes F1 W15 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

F1, son zamanlarda erken bir güvenlik aracının, takımların ideal olarak istediğinden çok daha önce ilk pit stopu zorladığı ve ardından yarışta herkesin sona ulaşabilmesi için aşırı lastik yönetimi altına girdiği için birçok kez sekteye uğradı bu da spor adına pek heyecan verici değil.

F1’de iyi bir yarış ve geçiş imkanlarının sağlanması için araçların pistlere göre değişen performans farklarının anahtar olduğu aşikar. Bunu başarmanın en iyi yolu ise lastik stratejisi. Monako’da neredeyse her zaman tek pit stop yapılacağı kesin çünkü pistin fazla enerji gerektirmemesi mevcut lastiklerin tüm yarışı götürebilmesine ve undercut'ın oldukça etkisiz olmasına neden oluyor. Bu da stratejinin sapma şansının pek olmadığı ve arabaların lastiklerinin daha çok aşındığı diğer mekanlarda gördüğünüz türden tehlikenin burada bulunmaması anlamına geliyor.

Lewis Hamilton, yarıştan hemen sonra sorunun özünü lastiklerin oluşturduğuna dikkat çekti: "Bence burada lastiklerimiz tüm yarışı götürebilir."

Lewis Hamilton, Mercedes W15 Photo by: Erik Junius

"Burada kullanabileceğimiz çok sert lastik seti var. Heyecan katmanın yollarının bulunması gerekiyor, belki zorunlu üç pit stop gibi."

Ancak sürücüleri birden fazla duruşa zorlamak biraz fazla yapay görülebilir ve ön sıralarda yer almak için harcanan çaba göz önüne alındığında yarışı daha çok bir şans işine çevirebilir.

Hamilton’ın takım arkadaşı Russell ise Monako'da geçen hafta sonu tanık olduğumuz türden bir yarışın tekrar yaşanmamasını sağlamak için daha basit ve mantıklı bir çözüm önerisinde bulundu: "Bence sadece yumuşak lastikleri getirmeliyiz.Yumuşak bir lastik tüm yarışı götürmez. Bu sayede belki iki pit-stop yapmanız bile gerekebilir. Bazı araçlar da tek pit stopu denemeye çalışabilir. Bence tüm hafta sonunu yumuşak lastiklerle geçirmek birçok sorunu çözecektir."

Bu gerçekten iyi bir yöntem olabilir. Zira sadece yumuşak lastiklerin kullanılması, yönetilmesi gereken ekstra bir zorluk olması demek ve bu da yarış boyunca farklı stratejileri teşvik edecektir. Kimi pilotlar taze lastiklerle ekstra stintlerin yavaş ve istikrarlı olmaktan daha iyi olduğuna inanarak tam gaz gidebilir. Lastik performansı farkları, bazı geçişlerin kapısını açabilir ve undercut çok daha muhtemel hale gelebilir.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Takımların risk alıp pit stoplarında agresif olma fırsatı daha fazla olur ve bu, sürücülerin yarışın başında lastik takıp pit-stop yapmadan sona kadar gitmelerinin hiçbir yolu olmadığı anlamına gelir. Böylece değişiklik için büyük masraflara ihtiyaç duyulmaz, yeni virajların inşası için milyonlar harcanmasını gerekmez. Aynı zamanda karmaşık simülasyonlar ve FIA onayı gerektirmez. Bunun yerine, Spor Danışma Komitesi'nde ve ardından F1 Komisyonu'nda basit bir oylama ile bu yarış için geçerli bir kural değişikliği yapılabilir.

F1'in Spor Yönetmelikleri zaten Monako’daki yarışı diğer yerleden farklı olarak 305km yerine 260km'ye kadar koşmasına izin veren bir maddeye sahip, bu yüzden neden bu tek yarış için geçerli olmak üzere, zorunlu üç hamur kullanılmasının zorunlu tutulması yerine sadece yumuşak lastiklerin kullanılacağını belirten özel bir kural olmasın? Böyle bir fikre çok az kişi karşı çıkar, özellikle de geçen yarış hafta sonundan daha az heyecan verici olamayacağı için.

Max Verstappen, farklı bir şey denemeye açık olmaktan bahsettiği demecinde şöyle dedi: "Genel olarak hafta sonu gerçekten harika, sadece Pazar günü maalesef biraz sıkıcı. "Ama manzara hâlâ harika. Eğer daha iyi yarışmanın bir yolunu bulabilirsek, neden olmasın? Bu tercih edeceğim bir çözüm yöntemi olurdu."

Neva Ünsaldı