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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Barselona'da yağmur ihtimali azaldı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Bu hafta sonu yapılacak İspanya GP için yağmur ihtimali epey azalmış durumda.

Barselona'da yağmur ihtimali azaldı

Hafta başında yapılan hava tahminlerinde pazar günü için yağmur ihtimalinin oldukça yüksek olduğu görülüyordu. Ancak son tahminler bu ihtimalin azaldığını ortaya koyuyor.

Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak ve yağmur ihtimali bugün itibariyle %10 olarak ölçülmüş durumda. Hava sıcaklığı 19 derece olacak.

Cumartesi günü yağmur ihtimali neredeyse hiç bulunmazken, hava güneşli olacak ve sıcaklığın 20 ila 21 derece olması bekleniyor.

Pazar günü, yarışın başlayacağı saatler için %20'lik bir yağmur ihtimali var. Bu oran daha önce %50'nin üzerindeydi. Hava gün boyunca çok bulutlu 20 derece olacak olacak ve rüzgar 23 km/s hıza kadar çıkacak.

A scenic view of the Barcelona pit straight

A scenic view of the Barcelona pit straight

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Perez, İspanya GP'de Red Bull'la ilk podyumunu almayı hedefliyor

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Perez, İspanya GP'de Red Bull'la ilk podyumunu almayı hedefliyor
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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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