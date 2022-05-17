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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Barselona'da yağmur beklentisi yok

2022 İspanya GP öncesi yapılan hava tahminleri yarışta ya da hafta sonunun herhangi bir gününde yağmur olmayacağını işaret ediyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Barselona'da yağmur beklentisi yok
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Hafta sonu öncesinde FIA tarafından yayınlanan tahminlerde, cuma ve cumartesi günü yağmur ihtimalinin %10'un altında olduğu belirtilirken, hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak.

Pazar günü herhangi bir yağmur ihtimali bulunmazken hava güneşli olacak.

Cuma ve cumartesi günü hava sıcaklığı 27 dereceyi bulurken, pazartesi günü 28 dereceye çıkacak.

Rüzgar cuma günü 16 km/s, cumartesi 19 km/s ve pazar günü 18 km/s hızında esecek.

Bu açıdan takımlar için oldukça ideal koşullar olacak.

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