Barselona'da da yağmur ihtimali var

Monako'da gerçekleştirilen yarışta yağmur tahminleri yapılıyordu ve bu tahminler yarışın sonunda da olsa tuttu.

Şimdi benzer yağmur tahminleri İspanya GP için yapılıyor.

Takımlar için güzel bir haber var; cuma günü herhangi bir yağmur beklenmiyor ve hava 22 derece civarında olacağı için, getirilen güncellemeler ideal şartlarda test edilmiş olacak.

Cumartesi sabahı %40'lık bir yağmur tahmini var ancak havanın büyük oranda bulutlu olması bekleniyor ve gün içerisinde birkaç kısa yağmur geçişi dışında önemli bir yağış beklenmiyor.

Pazar günü içinse yağmur tahminleri yarış saatinde %65 seviyelerinde olacak. Sabah 10 gibi başlayan yağmur, akşam 20:00 civarına kadar aralıklarla devam edecek fakat sağanak yağış beklentisi yok.

Hava sıcaklığı da tıpkı önceki günler gibi 22 ila 23 derece civarında olacak.