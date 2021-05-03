Barselona yarışına bin seyirci alınacak

Bu yıl şimdiye kadar yapılan üç yarıştan sadece Bahreyn Grand Prix'sinde tribünlere seyirci alındı. O yarışa da sadece aşının iki dozunu da olmuş ve COVID-19'u atlatmış kişiler alındı.

Ardından yapılan Imola ve Portekiz yarışları tamamen boş tribünler önünde gerçekleştirildi.

Şimdi Barselona yarışı yapılacak ve başlangıçta yarışın tamamen seyircisiz yapılacağı duyurulmuştu. Fakat bu düşünce değişmiş gibi görünüyor.

Bugün organizatörlerden yapılan açıklamaya göre pazar günü yapılacak yarışa bin kişi alınacak.

Bu karar, Barselona'da 9 Mayıs'ta yürürlüğe girecek olan karantina kısıtlamalarının hafifletilmesine yönelik kurallar doğrultusunda alındı. Cuma gününden pazar gününe kadar bin kişinin açık hava etkinliklerine ve yarışa katılmasına izin verilecek.

Yarışı izleme fırsatı Catalunya Circuit Club Card sahiplerine sunulacak ve üye sayısı binden fazla olduğu için, İspanya Grand Prix'sini ana tribünden izleyecek bin kişi, tüm katılımcılar arasından kura yoluyla seçilecek. Bu kura noter huzurunda yapılacak.

Seçilen kişiler sürekli olarak maske takmak zorunda kalacak ve bir şey içmeleri ya da yemeleri yasak olacak. Ayrıca girişte herkesin ateşi ölçülecek.

Circuit de Barcelona-Catalunya Yöneticisi Josep Lluís Santamaría "Pisti kademeli olarak açma yolunda ilk adımı attığımız için çok mutluyuz. Motor sporları fanların çok fazla olmasa da yeniden ağırlayabileceğiz." dedi.