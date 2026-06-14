Barselona yarışı öncesi hava durumu netleşti: Bilmeniz gereken tüm detaylar
Sıralama turlarında yaşanan büyük çekişmenin ardından, Barselona Grand Prix'sinin nefes kesen bir mücadeleye sahne olması bekleniyor.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Hafta sonu boyunca en baskın güç olduğunu kanıtlayan Mercedes'te George Russell 1:14.679'luk derecesiyle pole pozisyonunu elde ederken, Ferrari ile son dönemde formunu yükselten Lewis Hamilton ikinci sırayı aldı.
Şampiyona lideri Kimi Antonelli üçüncü, Lando Norris dördüncü, Max Verstappen ise beşinci sıradan pazar günkü yarışa başlayacak. Audi’ye tarihindeki ilk Q3 deneyimini yaşatan Nico Hülkenberg dokuzuncu olurken, 4. virajda kaza yapan Charles Leclerc ise seansın ardından ilk 10'u tamamladı.
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Peki, Barselona’daki bu heyecan dolu grid diziliminde hava durumu dengeleri değiştirebilecek mi? Hafta sonunun ilk iki gününde sıcaklıklar 32°C civarında seyrederken, yarışta da benzer bir tablonun oluşması öngörülüyor.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın 30°C’yi bulacağı Barselona'da, havanın genel olarak açık olması bekleniyor. Rüzgârın güney-güneydoğu yönünden saatte 8 ila 16 km hızla eseceği tahmin edilirken, nem oranı %43, bulut oranıysa %50 civarında ölçüldü.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Yarış stratejilerine tamamen yeni bir dinamik katabilecek en kritik faktör olan yağmur ihtimali ise netleşti: Güncel hava raporlarına göre, Katalonya Pisti'nde yarış günü yağmur yağma olasılığı %0 olarak belirlendi.
Bu durum, takımların yağış sürprizinden ziyade tamamen lastik aşınması ve saf hıza odaklanacağı bir mücadelenin bizleri beklediğini gösteriyor.
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