Barselona verileri, Alfa Romeo'nun Monaco için ciddi bir aday olduğunu gösteriyor

Haberi dinle

Monaco yarışına günler kalmışken, Alfa Romeo'nun şu ana kadarki en iyi şansına sahip olabileceğini hissetmeye hakkı var.

C42'sinin performansını daha iyi anlamaya başlayan takım, Monte Carlo'da bol miktarda bulunan düşük hızlı virajların aracın güçlü noktalarından biri olduğunun farkında.

Barcelona'daki yavaş virajlarda oldukça güçlü olan takımda Valtteri Bottas, yarışın ardından, "Bence önümüzdeki hafta aracımız için oldukça uygun."

"Pistte genelde yavaş virajlar var ve aracımız yavaş virajlarda gerçekten çok iyi."

Barselona'dan gelen veriler, Bottas'ın aracın yavaş virajlarda oldukça güçlü olduğu yönündeki iddialarını desteklemekte.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Fernando Alonso, Alpine A522, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Barselona pistinin orta-düşük hızlı virajlara sahip son sektörü, bir takımın Monaco performansı için referans noktası olarak kabul edilmekte.

Sıralama turlarının ardından üçüncü sektördeki zamanlara bakıldığında, Bottas'ın Alfa Romeo'sunun üst sıralarda olduğu görülüyor.

Zamanlar şu şekilde:

Ferrari 27.336 Red Bull 27.411 Alfa Romeo 27.443 Haas 27.561 Mercedes 27.698 McLaren 27.768 Alpine 27.896 AlphaTauri 27.984 Aston Martin 28.197 Williams 28.586

Sadece bu bile takım için cesaret verici, ancak daha da derine indiğinizde Alfa Romeo'nun bazı mini sektörlerde en hızlı araç olduğunu dahi görebilirsiniz.

Charles Leclerc, Max Verstappen ve Valtteri Bottas'ın sıralama turlarını karşılaştıran veriler, Alfa Romeo'nun 12. virajın yanı sıra şikan çıkışı ve son virajda genel olarak en hızlı araç olduğunu gösteriyor.

Bu takımın düşük hızda ne kadar iyi bir çekişe sahip olduğunu gösterirken, Bottas'ın bu hafta sonu Alfa Romeo'yu en hızlı ikinci veya üçüncü araç konumuna getirmek için uğraşacağını söylemek mümkün.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Ancak verilerden elde edilen iyimser işaretlere rağmen, Alfa Romeo kendini fazla kaptırmamaya çalışıyor. Alfa Romeo pist kenarı mühendislik şefi Xevi Pujolar, Monaco'da hiçbir şeyin kolay olmayacağını düşünmekte.

Pujolar, "Performans açısından kesinlikle sihirli bir dokunuş beklemiyorum. Düşük hızda güçlüyüz, ancak en iyi takımlar her yerde olduğu gibi düşük hızda da güçlü. Onlardan iyi değiliz ancak daha yakınız."

"Muhtemelen orta gruba göre biraz daha iyi olacağız. Yine de Ferrari, Red Bull ve Mercedes'in üçüncü sektördeki performanslarına baktığınızda halen iyi olduklarını görebilirsiniz."

Ancak Ferrari ve Red Bull'un hemen arkasında yer almak bile Monaco hafta sonunu tamamlamanın iyi bir yolu olabilir.

Pujolar, "İspanya'da dördüncülük mücadelesi veriyorduk fakat bir anda altıncılığa geriledik, yani neden dördüncülük ya da daha iyisi için piste çıkmıyoruz? Elbette deneyeceğiz."

"Birisi hata yaparsa fırsatı değerlendirmeye çalışacağız. Ancak bizim için bir numaralı öncelik, iki araçla da hızlı olmak, çünkü eğer Zhou [Guanyu] mücadelenin içindeyse bu bizim rekabetçi olduğumuz anlamına gelir." dedi.