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Formula 1 / Barselona Şubat Testi İstatistikler

2022 Barselona testleri istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

Barselona'da gerçekleştirilen üç günlük Formula 1 sezon öncesi testlerinde atılan en hızlı turları, bu turların atıldığı lastikleri ve takımların tamamladığı toplam mesafeyi inceledik.

2022 Barselona testleri istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Motorsport.com olarak, 2022 Formula 1 sezonu öncesi yapılan üç günlük sezon öncesi testine dair pek çok istatistiği bir araya getirdik.

Test raporları:

Pirelli'nin 2022 F1 lastikleri

Önümüzdeki ay başlayacak olan yeni sezona dair tek büyük değişiklik F1'in yeni nesil araçları değil. Lastikler de artık 13 inçten 18 inçe çıkacak. Ayrıca Pirelli, değişen boyuta ek olarak lastiklerin yapısında da değişikliğe değişikliğe gitti. Lastik davranışı ve aşınma, sürücülerin ve takımların yeni sezon öncesinde odaklandığı alanlardan birisi.

Testlerde takımlar genel olarak C2 ve C3 lastiklerini kullandılar. Barselona viraj yapısı anlamında lastiklere çok fazla yük bindiren bir pist olduğu için, daha sert lastiklerin tercih edilmesi sürpriz değil.

Kırmızı bayraklar:

Testlerin ilk günü sorunsuz geçse de 2. günden itibaren bazı sorunlar çıkmaya başladı. Testlerin son gününde ise sadece yarım günde 5 kırmızı bayrakla seans durduruldu. 

3 günde toplam 7 kez kırmızı bayrakla seans durdurulurken bunlardan 5'i mekanik sorun, 2'si kaza kaynaklıydı.

Gün Pilot (araç) Problem
2. Gün S. Pérez (Red Bull RB18) Vites kutusu
2. Gün N. Mazepin (Haas VF-22) Yakıt pompası
3. Gün F. Alonso (Alpine A522) Hidrolik
3. Gün P. Gasly (AlphaTauri AT03) Kaza
3. Gün G. Zhou (Alfa Romeo C42) Spin
3. Gün G. Zhou (Alfa Romeo C42) Hidrolik
3. Gün S. Vettel (Aston Martin AMR22) Yağ sızıntısı

Üç gün boyunca atılan en iyi turlar

3 gün boyunca atılan en hızlı turlara baktığımızda Mercedes pilotları son günde elde ettikleri turlarla zirvede yer aldılar. Ancak ilginç bir şekilde Mercedes, bu testlerde daha yumuşak lastiklerle en hızlı turları attılar.

Mercedes pilotlarını C4 lastiklerle Red Bull'dan Sergio Perez ve McLaren'dan Lando Norris takip ederken C3 lastiklerle en hızlı isimler Ferrari'den Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen oldular.

Pilot Takım Motor 1. Gün 2. Gün 3. Gün Tur
United Kingdom Hamilton Mercedes 1:20.929  1:22.562  1:19.138  184
United Kingdom Russell  Mercedes 1:20.784  1:20.537  1:19.233  209

Mexico Pérez

 Red Bull   1:21.430  1:19.556  152
United Kingdom Norris McLaren 1:19.568    1:20.827  155
Monaco Leclerc Ferrari 1:20.165  1:19.689  1:19.831  203
Netherlands Verstappen Red Bull 1:22.246    1:19.756  206
Germany Vettel Aston Martin 1:21.276  1:20.784  1:19.824  174
France Gasly AlphaTauri   1:19.918  1:22.469  187
Spain Sainz Ferrari 1:20.416  1:20.546  1:20.072   236
Australia Ricciardo McLaren   1:20.288  1:20.790  212
Thailand Albon Williams 1:22.760  1:21.531  1:20.318   207
Canada Latifi Williams 1:23.379  1:21.894  1:20.699  140
Spain Alonso Alpine 1:21.746    1:21.242  139
Russian Federation Mazepin  Haas 1:24.505  1:21.512  1:26.229  71
Japan Tsunoda AlphaTauri 1:21.638      121
China Zhou Alfa Romeo   1:21.885  1:21.939  112
Canada Stroll Aston Martin 1:23.327  1:21.920    122
Germany Schumacher Haas 1:22.962  1:21.949    89
France Ocon Alpine   1:22.164    124
Finland Bottas Alfa Romeo 1:22.572  1:22.288  1:30.433  54
Poland Kubica Alfa Romeo 1:25.909      9

C1'den C5'e kadar beş farklı lastik bulunuyor. En yumuşak lastik C5, en serti ise C1 lastik olarak açıklandı. Tabloda (C3) ile belirtilen lastikler, prototip C3 lastiğini ifade ediyor.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Pilotların tamamladığı toplam tur ve mesafe:

3 günlük testlerde en çok mesafe kat eden isim Ferrari pilotu Carlos Sainz oldu. İspanyol pilot toplam 236 tur ile en yakın rakibi McLaren pilotu Daniel Ricciardo'dan 24 tur daha fazla çalıştı.

Sainz haricinde diğer pilotlar birbirlerine daha yakın sayıda turlar attılar. En çok 5 turu atan isimlere baktığımızda 5 farklı takım ve 3 farklı üretici yer alıyor.

Pilot Takım Motor Tur Km
Carlos Sainz Ferrari 236 1103
Daniel Ricciardo McLaren 212 991
George Russell Mercedes 209 977
Alex Albon Williams 207 967
Max Verstappen Red Bull 206 963
Charles Leclerc Ferrari 203 949
Pierre Gasly AlphaTauri 187 874
Lewis Hamilton Mercedes 184 860
Sebastian Vettel Aston Martin 174 813
Lando Norris McLaren 155 724
Sergio Perez Red Bull 152 710
Fernando Alonso Alpine 141 659
Nicholas Latifi Williams 140 654
Esteban Ocon Alpine 125 584
Lance Stroll Aston Martin 122 570
Yuki Tsunoda AlphaTauri 121 565
Guanyu Zhou Alfa Romeo 112 523
Mick Schumacher Haas 89 416
Nikita Mazepin Haas 71 331
Valtteri Bottas Alfa Romeo 54 22
Robert Kubica Alfa Romeo 9 42

Takımların tamamladığı toplam tur:

Takımlara baktığımızda ise yine Ferrari ön plana çıkıyor. Carlos Sainz ve Charles Leclerc ile ciddi bir sorun yaşamayan Ferrari toplam 439 tur ile ilk test haftasının en çok çalışan takımıydı. 

Onları 393 tur ile Mercedes takip ederken 367 tur ile McLaren 3., 358 tur ile Red Bull 4. oldu. Testlerin ilk haftasında en az çalışan takımlar Ferrari müşterileri Alfa Romeo ve Haas oldular.

Poz. Takım Motor Tur KM
1. Ferrari 439 2052
2. Mercedes 393 1837
3 McLaren 367 1715
4. Red Bull 358 1673
5. Williams 347 1622
6. AlphaTauri 308 1439
7. Aston Martin 296 1383
8. Alpine 266 1243
9. Alfa Romeo 175 818
10. Haas 160 748
Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Alessio Morgese

Üreticilerin tamamladığı toplam tur:

Testlerin ilk haftasında en çok mesafe kat eden motor ise Mercedes motoru oldu. Mercedes, hem daha fazla takıma motor tedarik etmesi, hem de en yakın rakibi Ferrari'nin müşteri takımlarının sorunlar yaşaması sayesinde zirvede yer almakla kalmadı, neredeyse Ferrari'nin 2 katı mesafe kat etti.

Poz. Üretici Tur KM
1. Mercedes  1403 6559
2. Ferrari  774 3618
3. Red Bull  666 3113
4. Renault  266 1243

Takımların tamamladığı toplam kilometre:

Takım 1. Gün 2. Gün 3. Gün Toplam Yarış mesafesi (1 GP = 308,4 km)
Ferrari 715,3 701,3 635,8 2052,3 6,65
Mercedes 593,7 495,6 748,0 1837,3 5,96
McLaren 481,5 589,1 645,2 1715,7 5,56
Red Bull 687,2 364,7 621,8 1673,7 5,43
Williams 617,1 504,9 500,2 1622,2 5,26
AlphaTauri 565,7 687,2 187,0 1439,9 4,67
Aston Martin 556,3 603,1 224,4 1383,8 4,49
Alpine 593,7 584,4 56,1 1234,2 4,00
Alfa Romeo 149,6 430,1 238,4 818,1 2,65
Haas 201,0 504,9 42,1 748,0 2,43

Üreticilerin tamamladığı toplam kilometre:

Tedarikçi 1. Gün 2. Gün 3. Gün Toplam

Takım başına

ortalama km

 Yarış mesafesi (1 GP = 308,4 km)
Mercedes  2248,7 2192,6 2117,8 6559,0 1639,8 21,27
Ferrari  1065,9 1636,3 916,3 3618,5 1206,2 11,73
Red Bull  1252,9 1051,9 808,8 3113,6 1556,8 10,10
Renault  593,7 584,4 56,1 1234,2 1234,2 4,00

 

Nicholas Latifi, Williams FW44

Nicholas Latifi, Williams FW44

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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