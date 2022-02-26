2022 Barselona testleri istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler
Barselona'da gerçekleştirilen üç günlük Formula 1 sezon öncesi testlerinde atılan en hızlı turları, bu turların atıldığı lastikleri ve takımların tamamladığı toplam mesafeyi inceledik.
Motorsport.com olarak, 2022 Formula 1 sezonu öncesi yapılan üç günlük sezon öncesi testine dair pek çok istatistiği bir araya getirdik.
Pirelli'nin 2022 F1 lastikleri
Önümüzdeki ay başlayacak olan yeni sezona dair tek büyük değişiklik F1'in yeni nesil araçları değil. Lastikler de artık 13 inçten 18 inçe çıkacak. Ayrıca Pirelli, değişen boyuta ek olarak lastiklerin yapısında da değişikliğe değişikliğe gitti. Lastik davranışı ve aşınma, sürücülerin ve takımların yeni sezon öncesinde odaklandığı alanlardan birisi.
Testlerde takımlar genel olarak C2 ve C3 lastiklerini kullandılar. Barselona viraj yapısı anlamında lastiklere çok fazla yük bindiren bir pist olduğu için, daha sert lastiklerin tercih edilmesi sürpriz değil.
Kırmızı bayraklar:
Testlerin ilk günü sorunsuz geçse de 2. günden itibaren bazı sorunlar çıkmaya başladı. Testlerin son gününde ise sadece yarım günde 5 kırmızı bayrakla seans durduruldu.
3 günde toplam 7 kez kırmızı bayrakla seans durdurulurken bunlardan 5'i mekanik sorun, 2'si kaza kaynaklıydı.
|Gün
|Pilot (araç)
|Problem
|2. Gün
|S. Pérez (Red Bull RB18)
|Vites kutusu
|2. Gün
|N. Mazepin (Haas VF-22)
|Yakıt pompası
|3. Gün
|F. Alonso (Alpine A522)
|Hidrolik
|3. Gün
|P. Gasly (AlphaTauri AT03)
|Kaza
|3. Gün
|G. Zhou (Alfa Romeo C42)
|Spin
|3. Gün
|G. Zhou (Alfa Romeo C42)
|Hidrolik
|3. Gün
|S. Vettel (Aston Martin AMR22)
|Yağ sızıntısı
Üç gün boyunca atılan en iyi turlar
3 gün boyunca atılan en hızlı turlara baktığımızda Mercedes pilotları son günde elde ettikleri turlarla zirvede yer aldılar. Ancak ilginç bir şekilde Mercedes, bu testlerde daha yumuşak lastiklerle en hızlı turları attılar.
Mercedes pilotlarını C4 lastiklerle Red Bull'dan Sergio Perez ve McLaren'dan Lando Norris takip ederken C3 lastiklerle en hızlı isimler Ferrari'den Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen oldular.
|Pilot
|Takım
|Motor
|1. Gün
|2. Gün
|3. Gün
|Tur
|Hamilton
|Mercedes
|1:20.929
|1:22.562
|1:19.138
|184
|Russell
|Mercedes
|1:20.784
|1:20.537
|1:19.233
|209
|
Pérez
|Red Bull
|1:21.430
|1:19.556
|152
|Norris
|McLaren
|1:19.568
|1:20.827
|155
|Leclerc
|Ferrari
|1:20.165
|1:19.689
|1:19.831
|203
|Verstappen
|Red Bull
|1:22.246
|1:19.756
|206
|Vettel
|Aston Martin
|1:21.276
|1:20.784
|1:19.824
|174
|Gasly
|AlphaTauri
|1:19.918
|1:22.469
|187
|Sainz
|Ferrari
|1:20.416
|1:20.546
|1:20.072
|236
|Ricciardo
|McLaren
|1:20.288
|1:20.790
|212
|Albon
|Williams
|1:22.760
|1:21.531
|1:20.318
|207
|Latifi
|Williams
|1:23.379
|1:21.894
|1:20.699
|140
|Alonso
|Alpine
|1:21.746
|1:21.242
|139
|Mazepin
|Haas
|1:24.505
|1:21.512
|1:26.229
|71
|Tsunoda
|AlphaTauri
|1:21.638
|121
|Zhou
|Alfa Romeo
|1:21.885
|1:21.939
|112
|Stroll
|Aston Martin
|1:23.327
|1:21.920
|122
|Schumacher
|Haas
|1:22.962
|1:21.949
|89
|Ocon
|Alpine
|1:22.164
|124
|Bottas
|Alfa Romeo
|1:22.572
|1:22.288
|1:30.433
|54
|Kubica
|Alfa Romeo
|1:25.909
|9
C1'den C5'e kadar beş farklı lastik bulunuyor. En yumuşak lastik C5, en serti ise C1 lastik olarak açıklandı. Tabloda (C3) ile belirtilen lastikler, prototip C3 lastiğini ifade ediyor.
Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Pilotların tamamladığı toplam tur ve mesafe:
3 günlük testlerde en çok mesafe kat eden isim Ferrari pilotu Carlos Sainz oldu. İspanyol pilot toplam 236 tur ile en yakın rakibi McLaren pilotu Daniel Ricciardo'dan 24 tur daha fazla çalıştı.
Sainz haricinde diğer pilotlar birbirlerine daha yakın sayıda turlar attılar. En çok 5 turu atan isimlere baktığımızda 5 farklı takım ve 3 farklı üretici yer alıyor.
|Pilot
|Takım
|Motor
|Tur
|Km
|Carlos Sainz
|Ferrari
|236
|1103
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|212
|991
|George Russell
|Mercedes
|209
|977
|Alex Albon
|Williams
|207
|967
|Max Verstappen
|Red Bull
|206
|963
|Charles Leclerc
|Ferrari
|203
|949
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|187
|874
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|184
|860
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|174
|813
|Lando Norris
|McLaren
|155
|724
|Sergio Perez
|Red Bull
|152
|710
|Fernando Alonso
|Alpine
|141
|659
|Nicholas Latifi
|Williams
|140
|654
|Esteban Ocon
|Alpine
|125
|584
|Lance Stroll
|Aston Martin
|122
|570
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|121
|565
|Guanyu Zhou
|Alfa Romeo
|112
|523
|Mick Schumacher
|Haas
|89
|416
|Nikita Mazepin
|Haas
|71
|331
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|54
|22
|Robert Kubica
|Alfa Romeo
|9
|42
Takımların tamamladığı toplam tur:
Takımlara baktığımızda ise yine Ferrari ön plana çıkıyor. Carlos Sainz ve Charles Leclerc ile ciddi bir sorun yaşamayan Ferrari toplam 439 tur ile ilk test haftasının en çok çalışan takımıydı.
Onları 393 tur ile Mercedes takip ederken 367 tur ile McLaren 3., 358 tur ile Red Bull 4. oldu. Testlerin ilk haftasında en az çalışan takımlar Ferrari müşterileri Alfa Romeo ve Haas oldular.
|Poz.
|Takım
|Motor
|Tur
|KM
|1.
|Ferrari
|439
|2052
|2.
|Mercedes
|393
|1837
|3
|McLaren
|367
|1715
|4.
|Red Bull
|358
|1673
|5.
|Williams
|347
|1622
|6.
|AlphaTauri
|308
|1439
|7.
|Aston Martin
|296
|1383
|8.
|Alpine
|266
|1243
|9.
|Alfa Romeo
|175
|818
|10.
|Haas
|160
|748
Sergio Perez, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Alessio Morgese
Üreticilerin tamamladığı toplam tur:
Testlerin ilk haftasında en çok mesafe kat eden motor ise Mercedes motoru oldu. Mercedes, hem daha fazla takıma motor tedarik etmesi, hem de en yakın rakibi Ferrari'nin müşteri takımlarının sorunlar yaşaması sayesinde zirvede yer almakla kalmadı, neredeyse Ferrari'nin 2 katı mesafe kat etti.
|Poz.
|Üretici
|Tur
|KM
|1.
|Mercedes
|1403
|6559
|2.
|Ferrari
|774
|3618
|3.
|Red Bull
|666
|3113
|4.
|Renault
|266
|1243
Takımların tamamladığı toplam kilometre:
|Takım
|1. Gün
|2. Gün
|3. Gün
|Toplam
|Yarış mesafesi (1 GP = 308,4 km)
|Ferrari
|715,3
|701,3
|635,8
|2052,3
|6,65
|Mercedes
|593,7
|495,6
|748,0
|1837,3
|5,96
|McLaren
|481,5
|589,1
|645,2
|1715,7
|5,56
|Red Bull
|687,2
|364,7
|621,8
|1673,7
|5,43
|Williams
|617,1
|504,9
|500,2
|1622,2
|5,26
|AlphaTauri
|565,7
|687,2
|187,0
|1439,9
|4,67
|Aston Martin
|556,3
|603,1
|224,4
|1383,8
|4,49
|Alpine
|593,7
|584,4
|56,1
|1234,2
|4,00
|Alfa Romeo
|149,6
|430,1
|238,4
|818,1
|2,65
|Haas
|201,0
|504,9
|42,1
|748,0
|2,43
Üreticilerin tamamladığı toplam kilometre:
|Tedarikçi
|1. Gün
|2. Gün
|3. Gün
|Toplam
|
Takım başına
ortalama km
|Yarış mesafesi (1 GP = 308,4 km)
|Mercedes
|2248,7
|2192,6
|2117,8
|6559,0
|1639,8
|21,27
|Ferrari
|1065,9
|1636,3
|916,3
|3618,5
|1206,2
|11,73
|Red Bull
|1252,9
|1051,9
|808,8
|3113,6
|1556,8
|10,10
|Renault
|593,7
|584,4
|56,1
|1234,2
|1234,2
|4,00
Nicholas Latifi, Williams FW44
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Alakalı video
Latifi ve Albon, Williams'ın "iyi bir temele" sahibi olduğu konusunda hemfikir
DRS kullanmamak ve ağır yakıt yükü, Alpine'in test performansını nasıl maskeledi?