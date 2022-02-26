2022 Barselona testleri istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

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Motorsport.com olarak, 2022 Formula 1 sezonu öncesi yapılan üç günlük sezon öncesi testine dair pek çok istatistiği bir araya getirdik.

Pirelli'nin 2022 F1 lastikleri

Önümüzdeki ay başlayacak olan yeni sezona dair tek büyük değişiklik F1'in yeni nesil araçları değil. Lastikler de artık 13 inçten 18 inçe çıkacak. Ayrıca Pirelli, değişen boyuta ek olarak lastiklerin yapısında da değişikliğe değişikliğe gitti. Lastik davranışı ve aşınma, sürücülerin ve takımların yeni sezon öncesinde odaklandığı alanlardan birisi.

Testlerde takımlar genel olarak C2 ve C3 lastiklerini kullandılar. Barselona viraj yapısı anlamında lastiklere çok fazla yük bindiren bir pist olduğu için, daha sert lastiklerin tercih edilmesi sürpriz değil.

Kırmızı bayraklar:

Testlerin ilk günü sorunsuz geçse de 2. günden itibaren bazı sorunlar çıkmaya başladı. Testlerin son gününde ise sadece yarım günde 5 kırmızı bayrakla seans durduruldu.

3 günde toplam 7 kez kırmızı bayrakla seans durdurulurken bunlardan 5'i mekanik sorun, 2'si kaza kaynaklıydı.

Gün Pilot (araç) Problem 2. Gün S. Pérez (Red Bull RB18) Vites kutusu 2. Gün N. Mazepin (Haas VF-22) Yakıt pompası 3. Gün F. Alonso (Alpine A522) Hidrolik 3. Gün P. Gasly (AlphaTauri AT03) Kaza 3. Gün G. Zhou (Alfa Romeo C42) Spin 3. Gün G. Zhou (Alfa Romeo C42) Hidrolik 3. Gün S. Vettel (Aston Martin AMR22) Yağ sızıntısı

Üç gün boyunca atılan en iyi turlar

3 gün boyunca atılan en hızlı turlara baktığımızda Mercedes pilotları son günde elde ettikleri turlarla zirvede yer aldılar. Ancak ilginç bir şekilde Mercedes, bu testlerde daha yumuşak lastiklerle en hızlı turları attılar.

Mercedes pilotlarını C4 lastiklerle Red Bull'dan Sergio Perez ve McLaren'dan Lando Norris takip ederken C3 lastiklerle en hızlı isimler Ferrari'den Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen oldular.

Pilot Takım Motor 1. Gün 2. Gün 3. Gün Tur Hamilton Mercedes 1:20.929 1:22.562 1:19.138 184 Russell Mercedes 1:20.784 1:20.537 1:19.233 209 Pérez Red Bull 1:21.430 1:19.556 152 Norris McLaren 1:19.568 1:20.827 155 Leclerc Ferrari 1:20.165 1:19.689 1:19.831 203 Verstappen Red Bull 1:22.246 1:19.756 206 Vettel Aston Martin 1:21.276 1:20.784 1:19.824 174 Gasly AlphaTauri 1:19.918 1:22.469 187 Sainz Ferrari 1:20.416 1:20.546 1:20.072 236 Ricciardo McLaren 1:20.288 1:20.790 212 Albon Williams 1:22.760 1:21.531 1:20.318 207 Latifi Williams 1:23.379 1:21.894 1:20.699 140 Alonso Alpine 1:21.746 1:21.242 139 Mazepin Haas 1:24.505 1:21.512 1:26.229 71 Tsunoda AlphaTauri 1:21.638 121 Zhou Alfa Romeo 1:21.885 1:21.939 112 Stroll Aston Martin 1:23.327 1:21.920 122 Schumacher Haas 1:22.962 1:21.949 89 Ocon Alpine 1:22.164 124 Bottas Alfa Romeo 1:22.572 1:22.288 1:30.433 54 Kubica Alfa Romeo 1:25.909 9

C1'den C5'e kadar beş farklı lastik bulunuyor. En yumuşak lastik C5, en serti ise C1 lastik olarak açıklandı. Tabloda (C3) ile belirtilen lastikler, prototip C3 lastiğini ifade ediyor.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Pilotların tamamladığı toplam tur ve mesafe:

3 günlük testlerde en çok mesafe kat eden isim Ferrari pilotu Carlos Sainz oldu. İspanyol pilot toplam 236 tur ile en yakın rakibi McLaren pilotu Daniel Ricciardo'dan 24 tur daha fazla çalıştı.

Sainz haricinde diğer pilotlar birbirlerine daha yakın sayıda turlar attılar. En çok 5 turu atan isimlere baktığımızda 5 farklı takım ve 3 farklı üretici yer alıyor.

Pilot Takım Motor Tur Km Carlos Sainz Ferrari 236 1103 Daniel Ricciardo McLaren 212 991 George Russell Mercedes 209 977 Alex Albon Williams 207 967 Max Verstappen Red Bull 206 963 Charles Leclerc Ferrari 203 949 Pierre Gasly AlphaTauri 187 874 Lewis Hamilton Mercedes 184 860 Sebastian Vettel Aston Martin 174 813 Lando Norris McLaren 155 724 Sergio Perez Red Bull 152 710 Fernando Alonso Alpine 141 659 Nicholas Latifi Williams 140 654 Esteban Ocon Alpine 125 584 Lance Stroll Aston Martin 122 570 Yuki Tsunoda AlphaTauri 121 565 Guanyu Zhou Alfa Romeo 112 523 Mick Schumacher Haas 89 416 Nikita Mazepin Haas 71 331 Valtteri Bottas Alfa Romeo 54 22 Robert Kubica Alfa Romeo 9 42

Takımların tamamladığı toplam tur:

Takımlara baktığımızda ise yine Ferrari ön plana çıkıyor. Carlos Sainz ve Charles Leclerc ile ciddi bir sorun yaşamayan Ferrari toplam 439 tur ile ilk test haftasının en çok çalışan takımıydı.

Onları 393 tur ile Mercedes takip ederken 367 tur ile McLaren 3., 358 tur ile Red Bull 4. oldu. Testlerin ilk haftasında en az çalışan takımlar Ferrari müşterileri Alfa Romeo ve Haas oldular.

Poz. Takım Motor Tur KM 1. Ferrari 439 2052 2. Mercedes 393 1837 3 McLaren 367 1715 4. Red Bull 358 1673 5. Williams 347 1622 6. AlphaTauri 308 1439 7. Aston Martin 296 1383 8. Alpine 266 1243 9. Alfa Romeo 175 818 10. Haas 160 748

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Alessio Morgese

Üreticilerin tamamladığı toplam tur:

Testlerin ilk haftasında en çok mesafe kat eden motor ise Mercedes motoru oldu. Mercedes, hem daha fazla takıma motor tedarik etmesi, hem de en yakın rakibi Ferrari'nin müşteri takımlarının sorunlar yaşaması sayesinde zirvede yer almakla kalmadı, neredeyse Ferrari'nin 2 katı mesafe kat etti.

Poz. Üretici Tur KM 1. Mercedes 1403 6559 2. Ferrari 774 3618 3. Red Bull 666 3113 4. Renault 266 1243

Takımların tamamladığı toplam kilometre:

Takım 1. Gün 2. Gün 3. Gün Toplam Yarış mesafesi (1 GP = 308,4 km) Ferrari 715,3 701,3 635,8 2052,3 6,65 Mercedes 593,7 495,6 748,0 1837,3 5,96 McLaren 481,5 589,1 645,2 1715,7 5,56 Red Bull 687,2 364,7 621,8 1673,7 5,43 Williams 617,1 504,9 500,2 1622,2 5,26 AlphaTauri 565,7 687,2 187,0 1439,9 4,67 Aston Martin 556,3 603,1 224,4 1383,8 4,49 Alpine 593,7 584,4 56,1 1234,2 4,00 Alfa Romeo 149,6 430,1 238,4 818,1 2,65 Haas 201,0 504,9 42,1 748,0 2,43

Üreticilerin tamamladığı toplam kilometre:

Tedarikçi 1. Gün 2. Gün 3. Gün Toplam Takım başına ortalama km Yarış mesafesi (1 GP = 308,4 km) Mercedes 2248,7 2192,6 2117,8 6559,0 1639,8 21,27 Ferrari 1065,9 1636,3 916,3 3618,5 1206,2 11,73 Red Bull 1252,9 1051,9 808,8 3113,6 1556,8 10,10 Renault 593,7 584,4 56,1 1234,2 1234,2 4,00

Nicholas Latifi, Williams FW44 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images