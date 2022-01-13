Barselona testleri, COVID-19 nedeniyle seyircisiz yapılacak

Formula 1'de bu yıl yeni bir döneme giriliyor ve yeni sezonda tamamen farklı araç konsepti kullanılacak. 2021'de takımlara üç günlük bir sezon öncesi test imkanı verilmişti.

Fakat bu yılki yeni araçlar nedeniyle takımlara altı günlük bir test imkanı tanındı. İlk testin 23-25 Şubat tarihleri arasında Barselona'da yapılması planlanıyor.

İkinci test içinse 10-12 Mart tarihleri belirlendi ve bu test de, Bahreyn GP'ye ev sahipliği yapacak Sakhir'de yapılacak.

Daha önce 2022 Barselona kış testlerinin televizyondan yayınlanmayacağı ve F1TV Pro'nun yalnızca Bahreyn'deki test haftasından itibaren canlı yayın yapacağı netleşmişti.

Başlangıçta plan, testlere seyirci almak üzerineydi fakat kaynaklar, Motorsport.com Hollanda'ya bunun gerçekleşmeyeceğini doğruladılar.

Sonuç olarak test, kapalı kapılar ardında yapılacak ve tribünlerde hiçbir seyirci olmayacak.

Kaynaklara göre bunun temel sebebi COVID-19'un Barselona'daki etkisi gibi görünüyor.

Dünyada COVID-19'un yeni varyantları ortaya çıkıyor ve pek çok ülkede vaka sayıları tavan yapmış durumda. Son yedi gün içerisinde 21 bin 233'ü Katalonya'da olmak üzere İspanya'da ortalama 115 bin 279 yeni vaka tespit edildi.

Hal böyle olunca testin seyircisiz yapılması mantıklıydı. Bahreyn'de nasıl bir yol izleneceği ise bilinmiyor. Ancak oradaki test, F1 TV'den canlı yayınlanacak.