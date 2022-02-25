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Barselona testinin son gününe katılacak isimler belli oldu
Barselona'da gerçekleştirilecek testin son gününde, 20 pilotun tamamı piste çıkacak.
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Barselona sezon öncesi testi, bugün itibariyle sona eriyor ve gün yine sabah/öğleden sonra şeklinde ikiye bölünecek.
Sabah kuru zeminde, öğleden sonra seansı ise yağmur lastiklerinin test edilmesi amacıyla ıslak zeminde geçecek. Yağmur yağmazsa, pist yapay olarak ıslatılacak.
Bugün itibariyle tüm takımlar sürücü kadrolarını açıkladılar. Buna göre testin başından bu yana ilk kez 20 sürücünün tamamı aynı gün sürüş yapmış olacak.
Cuma günkü test kadroları:
|Takım
|Sabah (11:00-15:00)
|Ö. Sonra (16:00-20.00)
|Mercedes
|George Russell
|Lewis Hamilton
|Red Bull
|Max Verstappen
|Sergio Perez
|Ferrari
|Charles Leclerc
|Carlos Sainz
|McLaren
|Lando Norris
|Daniel Ricciardo
|Alpine
|Fernando Alonso
|Esteban Ocon
|AlphaTauri
|Pierre Gasly
|Yuki Tsunoda
|Aston Martin
|Sebastian Vettel
|Lance Stroll
|Williams
|Nicholas Latifi
|Alexander Albon
|Alfa Romeo
|Valtteri Bottas
|Guanyu Zhou
|Haas
|Nikita Mazepin
|Mick Schumacher
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