Barselona testinin son gününe katılacak isimler belli oldu

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Barselona sezon öncesi testi, bugün itibariyle sona eriyor ve gün yine sabah/öğleden sonra şeklinde ikiye bölünecek.

Sabah kuru zeminde, öğleden sonra seansı ise yağmur lastiklerinin test edilmesi amacıyla ıslak zeminde geçecek. Yağmur yağmazsa, pist yapay olarak ıslatılacak.

Bugün itibariyle tüm takımlar sürücü kadrolarını açıkladılar. Buna göre testin başından bu yana ilk kez 20 sürücünün tamamı aynı gün sürüş yapmış olacak.

Cuma günkü test kadroları: