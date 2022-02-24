Barselona testinin ikinci gününde piste çıkacak isimler belli oldu

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Barselona testi, dün itibariyle başlarken, Alpine, McLaren, Mercedes ve Ferrari, sürücü kadrolarını son dakikada açıklamayı tercih etmişlerdi.

Bugünkü sürücü kadroları da belli olmuş durumda.

Sabah bölümünde Mercedes'in direksiyonuna Lewis Hamilton, öğleden sonra ise George Russell geçecek.

Red Bull'da Sergio Perez, McLaren'da Daniel Ricciardo, Alpine'de Esteban Ocon ve AlphaTauri'de Pierre Gasly tüm gün sürüş yapacak

Ferrari'de sabah Carlos Sainz, öğleden sonra Charles Leclerc piste çıkacak.

Aston Martin'de sabah Lance Stroll, öğleden sonra ise Sebastian Vettel sürüş yaparken, Williams'ta sabah Alexander Albon, öğleden sonra Nicholas Latifi direksiyona geçecek.

Alfa Romeo'da sabah Valtteri Bottas, öğleden sonra ise Guanyu Zhou'nun sürüş yapması planlanıyor.

Haas'ta ise sabah Mick Schumacher, öğleden sonra Nikita Mazepin direksiyona geçecek.

Perşembe günkü test kadroları: