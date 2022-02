Barselona testi 3. gün: Bol kırmızı bayraklı sabah bölümünde Russell lider!

Barselona sezon öncesi testi, bugün sabah TSi 11:00 itibariyle başladı ve takımları düne göre daha soğuk bir hava karşıladı.

Beklenen yağmur gelmezken, ilk dakikalardan itibaren sürücüler kuru zemin lastikleriyle beraber sürüş yapabildiler. Ayrıca sıcaklık da düne göre ortalama 3 derece daha soğuktu.

Güne başlarken gözler Haas'ın üzerindeydi çünkü Amerikalı ekip, dün akşam açıkladığı üzere Uralkali logolarını araç üzerinden kaldırdı. Takım beyaz bir renkle piste çıkarken, aracın ön kanadını siyaha boyadı.

Gün boyunca pek çok kırmızı bayrak vardı. Bunlardan ilki, ilk 47 dakika geride kalırken Fernando Alonso'nun yolda kalmasından kaynaklandı.

İspanyol pilot, liderliği aldıktan kısa bir süre sonra son sektörde yolda kaldı ve aracın arkasından büyük miktarda duman çıktığı görüldü.

Takım, yaptığı incelemenin ardından hidrolik problemi yaşadıklarını ve araçta çıkan yangın nedeniyle teste devam edemeyeceklerini duyurdu.

Marshals assist as Fernando Alonso, Alpine A522, stops with technical issues as smoke rises from the car

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images