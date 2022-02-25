Barselona testi 3. gün: Bol kırmızı bayraklı sabah bölümünde Russell lider!

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Barselona sezon öncesi testi, bugün sabah TSi 11:00 itibariyle başladı ve takımları düne göre daha soğuk bir hava karşıladı.

Beklenen yağmur gelmezken, ilk dakikalardan itibaren sürücüler kuru zemin lastikleriyle beraber sürüş yapabildiler. Ayrıca sıcaklık da düne göre ortalama 3 derece daha soğuktu.

Güne başlarken gözler Haas'ın üzerindeydi çünkü Amerikalı ekip, dün akşam açıkladığı üzere Uralkali logolarını araç üzerinden kaldırdı. Takım beyaz bir renkle piste çıkarken, aracın ön kanadını siyaha boyadı.

Nikita Mazepin, Haas VF-22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Gün boyunca pek çok kırmızı bayrak vardı. Bunlardan ilki, ilk 47 dakika geride kalırken Fernando Alonso'nun yolda kalmasından kaynaklandı.

İspanyol pilot, liderliği aldıktan kısa bir süre sonra son sektörde yolda kaldı ve aracın arkasından büyük miktarda duman çıktığı görüldü.

Takım, yaptığı incelemenin ardından hidrolik problemi yaşadıklarını ve araçta çıkan yangın nedeniyle teste devam edemeyeceklerini duyurdu.

Marshals assist as Fernando Alonso, Alpine A522, stops with technical issues as smoke rises from the car Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Günün ikinci kırmızı bayrağına Pierre Gasly sebep oldu. Fransız sürücü, beşinci virajda aracının kontrolünü kaybetti ve sağ taraftan bariyerlere çarptı. Bu, yeni araçlarla yapılan ilk kazaydı.

Seans başladıktan bir süre sonra bu kez Guanyu Zhou 10. virajda spin atıp çakıl havuzuna gömüldü.

Zhou, seans başladıktan biraz sonra tekrar piste çıktı ve bu kez de pist üstünde kaldı. Aracının kaldırılmasıyla bitime 10 dakika kala seans tekrar başladı.

Son 5 dakikaya doğru girilirken Sebastian Vettel, dumanlar çıkaran aracıyla 10. virajda yolda kaldı.

Sonuç olarak sabah bölümünde beş ayrı kırmızı bayrak çıkmış oldu.

Tüm bunların yaşandığı seansta, en hızlı isim 1:19.233'lük derecesiyle Mercedes pilotu George Russell oldu. Mercedes, ilk kez yumuşak lastikleri denedi ve Russell, en hızlı turunu C5 lastikle attı.

İngiliz sürücü, 66 turla sabahın en çok tur atan ismi de oldu. Max Verstappen, C3 lastikle 1:19.756 yapmasının ardından Russell'ı 0.5 saniye geriden takip etti.

Testing rig on the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, en hızlı turunu C5 lastikle atan bir başka isimdi. Alman pilot 1:19.824 yaptı ve Russell'ın hemen hemen 0.6 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Ferrari yine C2 ve C3 lastiklere odaklandı. Sabah bölümünde piste çıkan Charles Leclerc 1:19.831 yapıp, Vettel'in 0.007 saniye gerisinde dördüncü oldu. Monakolu pilotun en hızlı turu C3 lastikle geldi.

Williams'ta Nicholas Latifi sürpriz şekilde sabah bölümünde de piste çıktı. İngiliz ekip, güne Alex Albon'la başladı. Fakat öğleden sonra ıslak zemin testi olacağı için Latifi'ye de kuru zeminde sürüş yapma fırsatı verildi.

Latifi, C4 lastikle beş tur attı ve 1:20.699 yapıp beşinci oldu. Alex Albon ise 21 tur attığı seansta 1:22.653 yapıp, 10. sırada yer aldı.

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren'da Lando Norris, yine uzun sürüş odaklıydı ve C3 lastikle attığı 1:20.827'lik turuyla altıncı sırada yer aldı.

Alpine'de, günün şanssız ismi Fernando Alonso sadece 12 tur attı ve C3 lastikle attığı 1:21.242'lik turuyla yedinci oldu.

İlk onu Alfa Romeo'nun çaylak ismi Guanyu Zhou ve AlphaTauri'den Pierre Gasly tamamladı. Her iki pilot da 40 turu geçti.

Haas, yaşadığı sızıntı sonrası Nikita Mazepin ile sadece 9 tur atabildi ve son sırada yer aldı.

Barcelone testi 3. gün - Sabah bölümü sonucu:

Pilot Takım Tur Derece 1 G. Russell Mercedes 66 1'19"233 2 M. Verstappen Red Bull 58 1'19"756 3 S. Vettel Aston Martin 48 1'19"824 4 C. Leclerc Ferrari 44 1'19"831 6 N. Latifi Williams 5 1'20"699 6 L. Norris McLaren 52 1'20"827 7 F. Alonso Alpine 12 1'21"242 8 G. Zhou Alfa Romeo 41 1'21"939 9 P. Gasly AlphaTauri 40 1'22"469 10 A. Albon Williams 21 1'22"652 11 N. Mazepin Haas 9 1'26"229

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Alessio Morgese