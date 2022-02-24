Barselona testi 2. gün: Leclerc ve Ferrari lider!

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Barselona testinin ikinci günü bugün sorunsuz şekilde gerçekleştirildi ve sürücüler, TSi 11:00 itibariyle piste çıkmaya başladılar. Gün, akşam 20:00'ye kadar devam etti ve sadece 15:00-16:00 saatleri arasında bir saatlik ara vardı.

Sabah bölümünde Sergio Perez'in vites kutusu kaynaklı sorun nedeniyle yolda kalmasından ötürü bir kırmızı bayrak vardı. Öğleden sonra ise bu kez Haas pilotu Nikita Mazepin yolda kaldı çünkü aracın yakıt pompası hasar aldı. Bu da günün ikinci kırmızı bayrağına neden oldu.

Spin atan tek isim, sabah bölümünde 13. virajda aracının kontrolünü kaybeden Mick Schumacher'di.

Sabah bölümünün en hızlı ismi 1:20.355 yapan McLaren pilotu Daniel Ricciardo'ydu.

Bu derece, son 1.5 saate kadar zirvede kaldı. Leclerc, bitime 1.5 saat kala, C3 lastikle 1:19.804 yaptı ve Ricciardo'yu geçerek zirveye yerleşti. Bu aynı zamanda 1:20'nin altında atılan ilk turdu.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Monakolu pilot, son yarım saate girerken bir başka C3 lastikle 1:19.689 yaptı ve liderliğini daha da pekiştirdi.

Seansın kalan bölümünde Leclerc'i geçebilen bir isim çıkmadı ve Ferrari sürücüsü, seansı ilk sırada tamamlamış oldu.

Böylelikle Ferrari, çarşamba günkü güçlü formunu, perşembe gününe de taşıdı. İtalyan ekip, performansın yanı sıra dayanıklılığıyla da dikkat çekti.

Sainz, sabah 71 tur atmıştı. Öğleden sonra piste çıkan Leclerc de 79 turu aşarak, Ferrari'ye çok sayıda değerli veri getirdi.

Günün en hızlı ikinci zamanı AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'den geldi. Fransız sürücü de günün en çalışkanlarından birisiydi ve 146 tur attı. Gasly, 1:20'nin altına inebilen ikinci isimdi ve 1:19.918'le, 0.2 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Üçüncülüğü ise, C4 lastikle 1:20.288 yapan Daniel Ricciardo aldı. Avustralyalı pilot, C4 lastiğe geçmesinin ardından turunu çok geliştiremedi ve Leclerc'in yaklaşık 0.6 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Mercedes, sabah bölümünde Lewis Hamilton'la sadece 40 tur atsa da, öğleden sonra direksiyona geçen George Russell, 66 tur attı. İngiliz pilot, C3 lastikle 1:20.537 yaptı ve günü dördüncü sırada tamamladı.

Carlos Sainz, sabahki 1:20.546'lık turuyla, takım arkadaşının 0.8 saniye gerisinde beşinci oldu. Aston Martin'de öğleden sonra piste çıkan ve oldukça verimli bir testi geride bırakan Sebastian Vettel, 1:20.784'le altıncı oldu.

Alman pilotu, Red Bull'dan Sergio Perez takip etti.

Red Bull pilotu, vites kutusu hasarı nedeniyle, öğleden sonra epey vakit kaybetti. Fakat son 1.5 saatte peş peşe turlar atarak günü 78 turla kapattı. Perez'in en hızlı turu 1:21.430 olurken, kendisine yedinci sırayı getirdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Haas pilotu Nikita Mazepin, öğleden sonra yolda kalmasına rağmen, tekrar mücadeleye geri döndü ve toplam 41 tur attı. Rus sürücü, son anlarda 1:21.512 yaparak, günü sekizinci bitirdi.

İlk onu Williams pilotu Alex Albon ile Alfa Romeo'nun çaylak Guanyu Zhou tamamladı. Zhou, Alfa Romeo'nun nihayet sorunları çözmesinin ardından sorunsuz bir öğleden sonra geçirdi. Toplam 71 tur attı ve günü 1:21.885'le 10. bitirdi.

Williams'tan Nicholas Latifi 12. olurken, sabah bölümünde piste çıkan Lance Stroll ve Mick Schumacher sırasıyla 12. ve 13. oldular.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alpine'de Esteban Ocon, en hızlı tur performansına odaklanmak yerine aracı anlamaya odaklandı ve günü 1:22.164'le 14. sırada tamamladı. Fransız pilot, toplam 125 tur attı.

Son iki sırada sabah bölümünde piste çıkan isimler Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton yer aldı.

Sonuç olarak Ferrari 150 turla günün en çok tur atan takımı olurken, AlphaTauri 147 turla ikinci, Aston Martin 129 turla üçüncü, McLaren 126 turla dördüncü ve Alpine 125 turla beşinci oldu.

Seans sonucu:

Poz. Sürücü Takım Derece Fark Tur 1 Charles Leclerc Ferrari 1'19.689 79 2 Pierre Gasly AlphaTauri 1'19.918 +0.229s 147 3 Daniel Ricciardo McLaren 1'20.288 +0.599s 126 4 George Russell Mercedes 1'20.537 +0.848s 66 5 Carlos Sainz Ferrari 1'20.546 +0.857s 71 6 Sebastian Vettel Aston Martin 1'20.784 +1.095s 74 7 Sergio Perez Red Bull 1'21.430 +1.741s 78 8 Nikita Mazepin Haas 1'21.512 +1.823s 42 9 Alexander Albon Williams 1'21.531 +1.842s 47 10 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1'21.885 +2.196s 71 11 Nicholas Latifi Williams 1'21.894 +2.205s 61 12 Lance Stroll Aston Martin 1'21.920 +2.231s 55 13 Mick Schumacher Haas 1'21.949 +2.260s 66 14 Esteban Ocon Alpine 1'22.164 +2.475s 125 15 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1'22.288 +2.599s 21 16 Lewis Hamilton Mercedes 1'22.562 +2.873s 40

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images