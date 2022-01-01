Barselona pistinde padoku yenileme çalışmaları başladı

Barselona, Formula 1'le önümüzdeki beş yılı kapsayan yeni bir kontrat imzalamış ve geleceğini netleştirmişti. Aynı şekilde pistin, MotoGP'ye de ev sahipliği yapmaya devam edeceği de duyurulmuştu.

Geçen sene pistin tartışmalı 10. virajıyla ilgili yenileme çalışmaları vardı. Pist yönetimi bu yıl da boş durmadı ve bu kez padok binasına el attı.

Organizatörler tamamen yeni ve daha davetkar bir padok yaratabilmek adına, yıllar geçtikçe eskiyen padok binasını yenilemeye karar verdiler.

İnşaat çalışmaları geçtiğimiz günlerde başladı ve şimdi zamana karşı bir yarış içerisinde olacaklar.

Resmi kaynaklara göre, pist üstündeki tüm çalışmalar, 23-25 ​​Şubat tarihleri ​​arasında yapılması planlanan Formula 1'in ilk resmi kış testi öncesinde tamamlanacak.

Ayrıca pistin belli kısımlarında da yine geliştirme çalışmaları olacak.