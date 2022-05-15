Barselona, pistin şikansız versiyonu için de Grade 1 lisansı alacak

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Barselona, Formula 1 için vazgeçilmez pistlerden birisi ve sezon öncesi testleri burada gerçekleştirilirken, uzun zamanda İspanya Grand Prix'sine de ev sahipliği yapıyorlar.

Son dönemde pisti geliştirmek adına epey vakit harcandı ve 10. viraj motosiklet yarışları için güvenliği daha da artırmak amacıyla yenilendi.

Aynı zamanda bunun gösteriyi olumlu etkileyeceği de düşünülüyordu. Fakat pist her zaman keyifli yarışlara ev sahipliği yapmadı ve genel olarak herkes, son virajdan önceki şikanın kaldırılması gerektiği konusunda hemfikirdi.

Aslında burada iki ayrı düzen var ancak F1 uzun süredir şikanlı versiyonu kullanıyor. Ancak 2022, pistin bu versiyondaki son yarışı olabilir.

Pist direktörü Jose Luis Santamaria, SoyMotor'a yaptığı açıklamada, pistin şikansız versiyonu için de F1'e uygun olan Grade 1 lisansı alacaklarını söyledi.

Santamaria, bu konudaki hazırlıklara başladıklarını söyleyerek, "Elimizde zaten TecPro bariyerler ile güvenliği artırmak gibi bir çözümümüz var."

"Bu pist düzenini onaylatacağız ve hangi düzeninin kullanılacağını karar vermek Formula 1'e kalacak."

"Buradaki temel hedef yeni güvenlik önlemleriyle pistin her iki versiyonunun da Grade 1 lisansı olması olacak." açıklamasında bulundu.

Şikanı kaldırmak hiç şüphesiz turun daha hızlı olmasını sağlayacak ve teorik olarak sürücüler, birbirleriyle daha yakın şekilde savaşabilecekler. Barselona, hafta sonu başlamadan önce FIA ​​ve Formula 1'e kendilerine uygun olan düzeni seçme özgürlüğü de tanıyacak.