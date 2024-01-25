Barselona, Madrid'e rağmen F1'e ev sahipliği yapmayı hedefliyor
Katalonya hükümetinin başkanı Pere Aragones, önümüzdeki yıllarda da Barselona'da Formula 1 yarışı yapılacağına inanıyor.
Aragones bu açıklamayı, Madrid Özerk Topluluğu Başkanı Isabel Dias Ayuso'nun son açıklamaları üzerine yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Madrid'in 2026 yılında Formula 1 takvimine dahil olacağı duyurulmuş ve bu durum Barselona'nın geleceğini tehlikeye atmıştı.
Fakat Aragones, bu durumun Katalonya hükümetinin pozisyonunu etkilemeyeceğine inanıyor.
Aragones, "Katalonya'da bazen biraz fazla taşralı davranıyor ve bir şey olursa hemen o tarafa bakıyoruz. Falat aslında bu tarafa tüm gün bakmak zorunda değiliz..."
"Yarışın başka yerlerde düzenleniyor olması bizim sorunumuz değil."
"Biz Circuit de Barcelona-Catalunya adlı pistimizle işbirliği yapıyoruz, harika ilişkilere sahibiz ve 2024'te harika bir yarış olacağından şüphem yok."
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
A scenic view of the Barcelona pit straight
"Formula 1 yarışının 2026'dan sonraki dönemde Katalonya'da yapılması için tüm çabalarımızı sarf edeceğiz."
"Tabii ki, ülkenin başkentinde mevcut olan imkanları küçümsememeliyiz. Fakat Katalonya olarak sahip olduklarımızı takdir etmemiz, potansiyelimizi daha etkili şekilde kullanmamız gerekiyor."
"Hükümetimiz Formula 1 ile işbirliğine devam ediyor ve umuyoruz ki 2026'dan önce Barselona'da yarışın burada kalmasını sağlayacak bir anlaşma yapılır."
"Bu tür anlaşmalar imzalandığında, sizlere bildiririz. Zaten güzel bir ilerleme kaydedildi, çalışmalar olumlu şekilde devam ediyor."
"Formula 1'in Barselona'daki geleceği pistin kendisine ve Formula 1'e bağlı. Başka hiçbir şeye değil." dedi.
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