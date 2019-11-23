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Formula 1 / Son dakika

Barcelona kış testlerinin bilet satışları başladı

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Barcelona kış testlerinin bilet satışları başladı
23 Kas 2019 05:45

Yeni sezonda bir kez daha sezon öncesi testlerine ev sahipliği yapacak olan Barcelona pisti, bilet satışlarına başladı.

Barcelona son yıllarda Formula 1'in sezon öncesi testlerine ev sahipliği yapıyor. Gelecek yıl testin başka bir yerde yapılma ihtimali vardı, ancak takımların büyük destek verdiği Barcelona pisti, yeni sezonda da testlere ev sahipliği yapacak.

2020 sezonu öncesi yapılacak test, takımlar ve FIA'nın anlaşmasıyla birlikte sekiz günden altı güne inmişti.

İlk test 19-21 Şubat tarihleri arasında, ikinci test ise 26-28 Şubat'ta yapılacak.

Barcelona pisti, teste yaklaşık üç aylık bir süre kala bilet satışına başladı ve biletlere ilgi oldukça büyük.

Testleri yerinde takip etmek isteyenler için çeşitli bilet kategorileri bulunuyor. En ucuz seçenek, 23 Euro'luk tribünden takip etme fırsatı sunan bilet olacak. En pahalısı ise padok erişimi olan 109 Euro'luk bilet olacak.

İnternet sitesine ek olarak, testler esnasında gişelerden de bu biletler satın alınabilecek. 2020 İspanya GP için bilet alan taraftalar ise testleri ücretsiz takip edebilecek.

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