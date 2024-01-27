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Barselona, İspanya'nın iki yarış düzenleyebileceğinden emin

Katalan hükümetinin İş Dünyasından Sorumlu Bakanı Roger Torrent, İspanya'nın iki yarışa ev sahipliği yapabileceğini düşünüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Barcelona pit straight detail

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, İspanya Grand Prix'sine Madrid'in ev sahipliği yapması yönünde yaptıkları anlaşmanın, Barselona pistinin şampiyona takviminden çıkarılacağı anlamına gelmediğini söylemişti.

Katalan hükümetinin İş Dünyasından Sorumlu Bakanı Roger Torrent, yerel radyo istasyonu RAC1'e yaptığı açıklamada, Formula 1'in 2025'ten sonra da Barselona'da kalacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Torrent, "Sözleşmenin yenileneceğine inanıyorum."

"Formula 1 ile harika bir ilişkimiz var ve bunun için çaba gösteriyoruz. İspanya iki muhteşem Grand Prix'ye ev sahipliği yapacak - tarihteki en iyileri olacak."

"Bizim için Barselona'daki yarışın adının ne olacağı önemli değil. Bizim için sözleşmenin süresi daha önemli - ne kadar uzun olursa o kadar iyi."

"Barselona pistini Avrupa'nın ve hatta dünyanın en iyi -pisti haline getirmek için altyapıyı geliştirip, tesisleri yenilemeye çalışacağız."

"Formula 1 ile uzun süredir iletişim halindeyiz ve kontrat görüşmelerini rahat şekilde götürüyoruz."

"Formula 1 ve Katalunya arasındaki ilişkiye yalnızca Formula 1 ve Katalunya karar verecek."

"Yarışı 2024 yılında düzenleyeceğiz. Stefano Domenicali harika bir ilişkimiz olduğunu ve sözleşmenin uzatılması üzerinde çalışırken bunun temel alınacağını söyledi."

"Sözleşmenin yenileneceğinden eminim." dedi.

Barcelona pit straight detail

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Barcelona pit straight detail

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