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Formula 1 / Haber Haberler

Barselona, ilk teste hazırlanmak için yoğun şekilde çalışıyor

Ekleyen:
, Şef Editör

İspanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan pist, büyük bir tadilattan geçiyor. Yeni sezonun ilk testi gelecek ay burada yapılacak.

Barselona, ilk teste hazırlanmak için yoğun şekilde çalışıyor

Barcelona Autodrome, 31. sezonuna hazırlanıyor ve şu anda hem pist üstünde hem de altyapıda ciddi çalışmalar var.

Katalan pisti, 1991'den beri İspanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapıyor ve bu süre zarfında pist düzeni beş kez değişime uğradı. Fakat şimdi sadece pistte değil aynı zamanda padokta da çalışmalar devam ediyor.

Circuit de Barcelona-Catalunya'nın basın servisi tarafından yayınlanan birkaç fotoğrafa bakılırsa, bunlar oldukça büyük ölçekli çalışmalar. Örneğin, padok tamamen kaldırılmış durumda ve tüm yapı baştan yapılıyor.

Pistin dördüncü virajındaki çakıl kaçış alanı da genişletiliyor ve bu süreç, bariyerlerin değiştirilmesini de içeriyor. Duvar daha geriye çekilirken, pistin bu bölümünde daha fazla çakıl bölüm olacak. Bu, sadece araç yarışlarına değil, aynı zamanda MotoGP'ye de ev sahipliği yapan Barselona pistinin güvenlik standartlarını artırmış olacak.

Geçen Kasım ayında, pistin Formula 1 ile olan sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı. Katalan makamları daha sonra, yeniden yapılanma için fon ayırdı.

Pistin inşasının önümüzdeki birkaç haftalık süreçte tamamlanması gerekiyor çünkü ilk test 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

 

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