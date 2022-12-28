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Formula 1 Haberler

Barselona, Formula 1 ile 10 yıllık yeni kontrat istiyor

Barselona pistinin organizatörleri, Formula 1 ile olan kontratlarını uzun vadeli olarak uzatmak istiyor.

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Barselona, Formula 1 ile 10 yıllık yeni kontrat istiyor
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Birkaç yıl önce Barselona'daki İspanya Grand Prix'sinin geleceğiyle ilgili şüpheler vardı ve yarış, takvimdeki en zayıf "halkalardan" birisi olarak görülüyorlardı.

Ancak o zamandan bu yana durum değişti. Yarış pistinin sahipleri, Formula 1 ile 2026 sonuna kadar beş yıllık sözleşme imzaladılar ve şimdi bunu daha da uzatma niyetindeler.

İspanya'da Barselona dışında Formula 1'e ev sahipliği yapmak isteyen bir dizi şehir ya da pist var. Bundan ötürü Barselona'nın yerini garantilemek için harekete geçmesi, hiç de şaşılacak bir durum değil

Barselona pistinin sahipleri, bu amaçla, gelecek sezonki yarış için şikansız son sektörün kullanımı konusunda FIA'dan izin alacak.

Sonrasında F1, mevcut versiyonla bu versiyon arasında seçim yapmakta özgür olacak.

Yarış pistinin direktörü Jose-Luis Santamaria, "Pistin konfigürasyonu için iki seçeneği onayladık."

"Seçim organizatörün isteğine bağlı olacak."

"Şu anda 2026'ya kadar sözleşmemiz var fakat mevcut beş yıllık anlaşmanın yerine on yıllık bir anlaşma yapmak istiyoruz ve bunun için daha şimdiden harekete geçtik." dedi.

Barselona için ana rakibin Madrid olduğu düşünülüyor.

Bu konuda Santamaria, "Bu bizim için hiçbir şeyi değiştirmiyor. İspanya daha önce Jerez ve Valensiya'da yarış yapıldığı dönemlerde de iki yarışa ev sahipliği yapmıştı." dedi.

 

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