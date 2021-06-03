Barselona, F1'le olan kontratını uzun vadeli olarak uzatmak istiyor

1991 yılından bu yana Formula 1'e ev sahipliği yapan Barselona, nadiren heyecanlı yarışlara sahipti ve taraftarların favori pistlerinden birisi değil.

Bunun dışında takvime eklenen yeni pistler var ve bu pistlerden sonuncu Miami Grand Prix'si oldu. Bu da gelecek yılki yarışlardan birinin takvimden düşmesi anlamına gelebilir.

2021 için bir yıllık kontrat uzatan Barselona'nın bundan sonraki yıllarda ne yapacağı belli değil ve herhangi bir kontrat imzalanmadı. Barselona pistinin CEO'su Josep Lluis Santamaria, altyapıyı geliştirmek için yapılması gereken çalışmalar olduğunu kabul ediyor ve Formula 1'le yeni kontrat görüşmeleri yaptıklarını söylüyor.

Santamaria, Mundu Depotivo'ya şöyle dedi: "Şu anda uzun vadeli bir kontrat üzerinde çalışıyoruz."

"Bu, pistin kendisi ve genel olarak tesisin genelinde pek çok yatırım yapılması gerekeceği anlamına da geliyor. Yeni teknolojilerle donatılması gereken 30 yıllık bir pistten bahsediyoruz."

"Yapmamız gereken şey tam olarak bu. Böylece buraya gelen tüm takımlar kendilerini rahat hissedebilirler."

"Yarış pistinin kendisinde geliştirilmesi gereken çok az şey var hatta neredeyse hiçbir şey yok ama geliştirilmesi gereken başka şeyler var."

"Domenicali bize Formula 1'in Barselona'da devam etmeyi düşündüğünü fakat tesisleri geliştirmemiz gerektiğini söyledi. Avrupa'nın en altyapılı pisti olup, Formula 1, MotoGP ve büyük serileri uzun yıllarda burada tutabilmek adına ne gerekiyorsa yapacağız."

"İşler daha karmaşık hale geliyor fakat şimdiye kadar 31 yarış yaptık ve burada işlerin nasıl ilerlediğini gösterdik. Arka arkaya bu kadar uzun süre yarış yapabilen birkaç pistten biriyiz. Bu, sadece takımların değil, F1'in de çok değer verdiği bir şey."

Kontrat görüşmelerinde hangi konumda oldukları sorusuna ise, "Gol öncesi pas yapıyoruz, fakat bazen son vuruşu kimin yaptığını görmek için biraz daha uzun süre beklersiniz. Fakat geçek şu ki top şu an bizde, oynuyoruz ve mücadeleyi bitirebilecek iyi oyuncularımız var." dedi.