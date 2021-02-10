Barcelona, F1 biletlerini perşembe günü satışa çıkarıyor

Bu yıl hem Formula 1 hem de MotoGP yarışlarına ev sahipliği yapacak Barcelona Pisti, bu yıl seyircili yarış düzenleme kararı alan ilk pist oldu.

F1 İspanya GP'si 7-9 Mayıs, MotoGP Katalonya GP'si ise 4-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamaya göre her iki yarışın bilet satışı da perşembe günü başlayacak ve sadece belirli tribünlerde geçerli olmak üzere 48 saatle sınırlı %50 başlangıç indirimi olacak.

Üç günlük F1 biletinin fiyatı 220 Euro'yu, MotoGP yarışının bilet fiyatı ise 60 Euro'yu bulacak.

Pist, COVID-19'la ilgili bazı önlemler de alacak.

Açık alan için herhangi bir bilet satışı olmayacak. Bilet alırken sistem, seyircilerin sosyal mesafelerini koruyabilmeleri için, alınan koltuğun bitişiğindeki koltukları otomatik olarak bloke edecek.

Tüm biletler kişiselleştirilecek ve piste girişte her seyircinin kimlik kartını veya pasaportunu göstermesi gerekecek.

Pist, kontrol amacıyla beş bölgeye ayrıldı ve her bir bölümdeki seyirci sayısı en fazla 3 bin olabilecek. İnsanlar bu bölgelerin dışına çıkamayacak.

Pistin sahipleri, yarışın iptal edilmesi veya seyircisiz yapılması halinde, seyircilerin mağduriyet yaşamaması için bileti bir sonraki yıla aktarma veya tamamen iade seçeneklerini de sunacak.