Barselona, 2026'ya kadar F1 takviminde kalabilir

Barselona uzun yıllardır Formula 1 takviminde yer alıyor ve zaman zaman takvimden çıkacaklarına dair spekülasyonlar olsa da, her seferinde F1'le yeni kontratlar imzalıyorlar.

Bu yıl sonunda mevcut kontratları bitmiş olsa bile, 2022 için F1 takviminde kendisine yer bulan Barselona, yeni kontrat için Liberty ile görüşmeyi sürdürüyor.

Şimdi İspanyol basınına göre F1 ve MotoGP ile uzun vadeli bir kontrat imzalandı.

İspanyol El Mundu Deportivo'ya göre, Katalan makamları Formula 1 ve MotoGP ile olan sözleşmeyi 2026'ya kadar uzatmayı kabul ettiler.

Sözcü Patricia Plaja, 2022-2026 anlaşmasının “bölge için daha sürdürülebilir bir modele geçiş dönemini” temsil ettiğine vurgu yaptı.

Ayrıca bu süreçte Barselona pistinin altyapısını geliştirme için çalışmalar yapılması planlanıyor.

2022 İspanya Grand Prix'sinin 22 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanıyor.

Barselona, 1995 yılından bu yana Formula 1'e ev sahipliği yapıyor.