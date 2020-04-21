Barrichello: "Williams, "paralı" pilotları yarıştırmanın bedelini ödüyor"

Rubens Barrichello, son olarak 2011 yılında Williams'la mücadele etmiş ve sonrasında kariyerine son noktayı koymak zorunda kalmıştı.

Williams o günden sonra Pastor Maldonado, Bruno Senna, Valtteri Bottas, Felipe Massa, Lance Stroll, Sergey Sirotkin, Robert Kubica, George Russell ve son olarak Nicholas Latifi gibi sürücülerle yarıştı.

Ancak bu isimlerin çoğu neredeyse getirdiği sponsorlar sayesinde tercih edildi.

Williams son iki yılı şampiyona sonuncusu olarak tamamlarken, Barrichello bu durumu paralı pilotlarla yarışma kararına bağlıyor.

"Ne yazık ki son 10 yıl genellikle parayla ilgiliydi. Bir pilota para ödeme yapmak yerine, hayatta kalmak adına biraz para kazanmanın iyi bir fikir olduğuna karar verdiler. Sonrasında yanlış kararlar aldıklarını görebiliriz."

Barrichello'ya göre genç ve deneyimsiz iki pilotla yarışmak takımın gelişimini de olumsuz etkileyen bir şey.

"Hız konusunda iki genç sürücü iyi bir iş yapabilir. Ama sınırlı test imkanı varsa ve birisinin karar vermesi gerekiyorsa, sorun tam olarak burada başlıyor demektir. O zaman telemetriye gidiyorsunuz ama size her zaman cevap vermiyor. Doğru cevabı sürücüler veriyor."

"İki genç sürücü her şeyi iyi şekilde anlamayabilir. İkisi de aracın daha yavaş olduğunu söyleyebilirler. Ama bazen daha yavaş bir aracınız olabilir ama aslında daha iyidir Bu da takımları yanlış yöne götürür."

Barrichello, 2012 sezonunda takımda kalsaydı daha iyi bir araca sahip olacaktı çünkü Maldonado 2012 İspanya GP'yi kazanacak kadar hızlıydı.

Barrichello, "Bu araçta olmamak çok zordu. Özellikle de Barcelona'yı kazandıkları zaman..." dedi.