Barrichello: "Sainz, Ferrari kaygısıyla baş etmek zorunda"

Şu anda McLaren'da yarışan Sainz, 2021'de Ferrari'de Vettel'in yerine geçecek ve Charles Leclerc ile takım arkadaşı olacak.

Sainz böylece Toro Rosso ile başladığı ve ardından Renault ve McLaren ile devam ettirdiği kariyerinde Ferrari ile zirveye çıkmış olacak.

2000 ile 2005 yılları arasında Ferrari adına yarışan Barrichello, Sainz'ın Ferrari'de yarışmaya hazır olabileceğini ancak yine de kaygılarını kontrol etmeyi öğrenmesi gerekebileceğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Barrichello, "Zihinsel olarak ve fiziksel olarak hazır ancak yine de kaygılarını kontrol etmeyi öğrenmek zorunda."

"Oraya gideceği için kaygılı olacak. Benim önerim zihnini kontrol edebilmek için bazı çalışmalar yapması."

"Benim için meditasyon işe yaramıştı. Bu sayede kaygılarımı düşük seviyede tutmayı başardım. Ona bunu tavsiye edebilirim."

"Geleceğe dair çalışırken, kaygılanırsınız. Günümüzde yaşarken bir şeyler yapmanız gerekir ve benim için meditasyon işe yarıyordu." dedi.

Hem Vettel hem de Sainz, mevcut takımlarında bir sezon daha geçirmek zorundalar. Aynısı McLaren'da Sainz'ın yerini alacak Daniel Ricciardo için de geçerli.

Barrichello, anlaşmaların bu kadar erken açıklanmasına şaşırdığını söyledi.

Barrichello, "Daha bir sene varken anlaşma açıklanmasını çılgınca buluyorum."

"Bu zihin yönetimi açısından zor bir durum. Gerçekten artık bir parçası olarak hissetmediğiniz bir yerde olmak çok zor."

"Bu konuda bir haber yoktu. Ardından bu haberlerin gelmesi taraftarlar için harika oldu çünkü bu değişiklik karşısında şaşırdılar. Zamanla her şey oturacaktır."

"F1 her zaman duymaya hazır olmadığınız şeyleri duyurma konusunda bir numara olmuştur. Umarım herkes mutlu ve 2021 güzel olur." dedi.