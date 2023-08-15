Barrichello: "Michael Schumacher hiçbir zaman destekleyici olmadı"
Rubens Barrichello, eski F1 takım arkadaşı Michael Schumacher'in 'acımasız zihniyeti' hakkında konuştu.
Barrichello, Schumacher'in üst üste beş Formula 1 şampiyonluğu kazandığı Ferrari'deki zafer döneminde onun takım arkadaşıydı.
Barrichello o yıllarda dokuz yarış kazandı ve sıralama turlarında iki kez ikincilik elde etti, ancak sürekli efsane Schumacher'in gerisinde kaldığını hissetti.
Barrichello Beyond the Grid podcast'inde şunları söyledi: "Her zaman arkadaş edindim ve tüm takım arkadaşlarımla her zaman iyi bir ilişkim oldu."
"Ama Schumacher hiçbir zaman destekleyici olmadı. Hiçbir zaman yardım teklif etmedi, ben de hiç yardım istemedim."
"Pek çok kez bir toplantıyı bitirdiğimizde, ardından sadece Michael'ın olduğu başka bir toplantıya başlarlardı. Ben de sandalyemi alır orada otururdum!"
"Sonunda, takım onunmuş gibi hissetmeye başladım."
Bernie Ecclestone, Barrichello'nun Ferrari sözleşmesinde takım arkadaşıyla yarışmasına izin verilmediğine dair bir madde olduğunu iddia etmişti.
Rubens Barrichello pips Michael Schumacher, Ferrari on the finish line
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Ancak F1.com'a yaptığı açıklamada Barrichello, böyle bir madde olması dahilinde Ferrari'ye; sözleşme imzalamayacağını söylediğini belirtti.
"İmzalamak istemedim. Kontratım bu konuda hiçbir şey söylemiyordu."
"Kendi çıkarım için pek çok şeyi kabul ettim. Kabul etmediğim pek çok şey de vardı ama bazılarını kabul ettim çünkü orada büyüdüğümü gördüm."
"Altı yıl boyunca ilerlediğimi ve zamanımın geldiğini gördüm."
Nihayetinde Barrichello F1'in gelmiş geçmiş en büyük dönemlerinden birinde rol oynadı.
Schumacher hakkında Barrichello, "Her zaman benden daha iyi olduğunu söylerim, buna şüphe yok."
"Ama o zaten 1996'dan beri oradaydı, sakatlığı atlatmıştı ve Jean Todt onu oğlu gibi görüyordu."
"Bu yüzden yeni birinin takıma gelip 'Bana özgürlük verin' demesi zordu." dedi.
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