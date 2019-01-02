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Formula 1 / Son dakika

Barrichello: Leclerc zihinsel anlamda iyi olmak zorunda

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Barrichello: Leclerc zihinsel anlamda iyi olmak zorunda
Ekleyen:
2 Oca 2019 15:45

11 F1 yarış galibiyeti bulunan Rubens Barrichello, Charles Leclerc’in Ferrari’de başarılı olması için ‘’iyi bir zihne’’ sahip olması gerektiğine inanıyor.

Leclerc, Sauber’de sadece bir sezon geçirdikten sonra ünlü İtalyan ekibe katıldı. 21 yaşındaki pilot F1’e gelene kadar art arda GP3 ve F2 serilerinde şampiyon olmuştu.

Eski Ferrari pilotu Barrichello, Leclerc’in sonraki adımının anahtarının mentalite olduğunu söylüyor.

Barrichello, Motorsport.com’a yaptığı açıklamada, ‘’Onun için çok heyecanlıyım. O, alt serilerde gerçekten etkileyici performans gösterip gelen çocuklardan.’’

‘’Ferrari’ye gelip başarılı olmak için tek ihtiyacınız olan şey zihin olarak gerçekten iyi olmak. Yeteneği olduğunu zaten biliyoruz.’’

‘’Seb için de iyi bir meydan okuma olacak.’’ dedi.

Leclerc, Ferrari anlaşmasının açıklanmasından sonra iyi bir performansla Scuderia için sürmenin baskısını kaldırabileceğinin sinyalini vermişti.

Singapur’da dokuzuncu oldu, ardından sıradaki yarışta, ilk turlarda Kevin Magnussen’i dışardan müthiş bir atakla geçtiği Rusya’da yedinci olarak ilk ‘’B sınıfı’’ galibiyetini almıştı.

Sonraki yarışlar olan Japonya ve Birleşik Devletler GP’lerinde Magnussen ve Grosjean’ın başarısız hamleleri yüzünden aldığı hasarlarla yarışları mahvolan Leclerc, son üç yarış olan Meksika, Brezilya ve Abu Dhabi’de art arda yedincilikler alarak sezonu güçlü bir şekilde kapatmıştı.

F1 sportif direktörü Ross Brawn ise Ferrari’yi idare edebilmesi için Leclerc’in ‘’büyük’’ bir adım atması gerektiğini ve bu hamlenin, Vettel’in oyununu da yükseltmesine sebep olabileceğini söyledi.

Brawn, ‘’Leclerc gerçekten etkileyiciydi. Henüz zorlu bir referansı olmadı ancak 2019’da olacak.’’

‘’Ferrari’de olmak büyük bir baskı yaratır ve dört dünya şampiyonluğu bulunan birine karşı savaşarak bu baskıyla karşılaşmış olacak. Bu yüzden zorlu bir sezonu olacak.’’

‘’Ancak saygı duyulacak bir iş yapacağını düşünüyorum.’’ dedi.

Çeviri: Cem Özel

Charles Leclerc, Ferrari SF71H

Charles Leclerc, Ferrari SF71H

Photo by: Jerry Andre / Sutton Images

 

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Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Scott Mitchell

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