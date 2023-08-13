Barrichello "Kariyerime başlarken bir hafta boyunca ağladım"

1994-2011 sezonları arasında F1'de yarışan ve uzun kariyerine 11 zaferin yanı sıra iki şampiyona ikinciliği sığdıran Rubens Barrichello, özellikle Michael Schumacher ile başarıdan başarıya koştukları Ferrari yıllarıyla ve ıslak zemin performanslarıyla hatırlanmakta.

Ancak birçok Brezilyalı pilot gibi kendisi için de buralara gelmek kolay olmadı, nitekim genç bir yaşta evini bırakıp Avrupa'ya yerleşmesi gerekti.

Çalışmalarının meyvesini F1 efsanesi statüsüne çıkarak alan Barrichello, her şeye rağmen çektiği zorlukları asla unutmuyor.

F1.com'a verdiği röportajda o günleri anlatan Barrichello, "İtalya'ya taşındığımda 16 yaşındaydım ve ilk haftamda sürekli ağlamıştım."

"Brezilya'daki babamı haftada bir arardım ve bu aramaların çoğunu karşılayamazdık."

"Ancak ilk yarışa çıktıktan sonra istediğimin bu olduğunu anladım. Artık ailemle birlikte olmamanın verdiği zor duygularla ilgili hiçbir sorunum yoktu."

"Dil öğrendim, tek başıma geçirdiğim zaman sayesinde bugün beş dil konuşuyorum."

"Dahası, araçların nasıl çalıştığını öğrenmek için de zamanım oldu. Herkes araç ayarları konusunda iyi bir pilot olduğumu söylüyor, bildiklerimin çoğunu o dönem mekanikerleri izlememe borçluyum."

"Aracın inşasını baştan sona izlerdim, zaman içinde bu konuda hislerime güvenebilecek konuma geldim. Epey yardımı dokundu."