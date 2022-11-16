Barrichello: "Hulkenberg yeni bir fırsatı hak ediyor"
Eski Ferrari ve Williams Formula 1 pilotu Rubens Barrichello, Haas'a eski takım arkadaki Nico Hulkenberg'i seçmeyi tavsiye etti.
Nico Hulkenberg, 2023 yılında Haas ile Formula 1'e geri dönmeye hazırlanıyor. İki taraf arasındaki anlaşma tamamlandı ve yakında resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.
Bu, Mick Schumacher'in gelecek yıl koltuksuz kalacağı anlamına gelirken, Hulkenberg 35 yaşında spora geri dönecek.
Bazıları bu anlaşmaya Hulkenberg'in yaşından ötürü anlam veremiyor çünkü günümüzde takımlar genç yeteneklere yöneliyor.
Fakat daha önce Nico Hulkenberg ile Williams'ta çalışan Rubens Barrichello'ya göre Haas'ın tercihi Hulkenberg olmalı.
Barrichello, Pazartesi günü Sky Sports'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse Hulk'un harika bir sürücü olduğunu düşünüyorum."
"Onunla ilgili beni en çok etkileyen şey, 2020'de Silverstone'da son dakikada direksiyona geçmek zorunda kaldığı yarış oldu."
"Sürekli Formula 1 aracında değilseniz, yaptığınız antrenmanlara rağmen bir F1 aracına yeniden alışmak kolay değildir. Günümüz araçlarında karşı karşıya olduğunu kuvvetler nedeniyle bunu yapmak hiç de kolay değil."
"Fakat o, bir anda araca bindi ve gerçekten çok hızlıydı."
"Yani Mick'e büyük sempati duyuyorum ve umarım daha güçlü bir araçta yarışma şansını yakalar. Fakat Hulk geri dönmeyi hak ediyor."
"Hâlâ genç ve isteği varsa geri dönebilir."
Jolyon Palmer da Brezilyalı eski pilotla aynı fikirde.
"Yazın Nico ile konuştum ve bir daha gridde yer alabileceğini düşünmediğini söyledi."
"Sonra bu şans geldi ve Haas'ın neden deneyimli bir sürücüye ihtiyacı olduğunu anlayabilirsiniz."
"Belki Mick'e biraz fazla sert davranıyorum ama bence Hulkenberg mücadeleye hazır, geri dönmek için çok motive ve takımı gerçekten ileriye götürmek istiyorsa bunu yapacağını düşünüyorum."
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