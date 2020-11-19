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Formula 1 / Son dakika

Barrichello: "Hamilton, Schumacher'den daha iyi"

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Barrichello: "Hamilton, Schumacher'den daha iyi"
Ekleyen:
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Eski F1 pilotu Rubens Barrichello, Lewis Hamilton'ın Michael Schumacher'den daha iyi olduğunu söyledi.

Lewis Hamilton, 2020 Formula 1 sezonunda Michael Schumacher'in pek çok rekorunu yakalamayı ya da geçmeyi başardı.

İngiliz pilot zaten pole rekorunu kırmıştı. Sonrasında podyum rekorunu eline geçirdi ve ardından 91 yarışlık galibiyet rekorunun da yeni sahibi oldu.

Türkiye GP'deki zaferi sonrası şampiyonluk sayısını yediye çıkaran Hamilton, Schumacher'in "ulaşılamaz " denilen rekoruna ortak oldu.

Rubens Barrichello, gazeteci Reginaldo Leme ile Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında Hamilton'ın Schumacher'den daha iyi olduğunu söyledi.

Brezilyalı pilot, "Schumacher'den daha mı iyi? Öyle olduğunu düşünüyorum. İkisiyle de yarıştım ve Hamilton'un ilk yıllarında oradaydım, ama öyle." dedi.

Ayrıca Fernando Alonso'nun gelecek yıl Formula 1'e dönüşü de Barrichello'ya soruldu. Brezilyalı sürücü, Schumacher'in aksine Alonso'nun sorun yaşamasını beklemiyor.

"Alonso, şahsen benim vermeyi sevmediğim bir röportaj verdi. Ama o direkt konuşan bir adam. Ona 'Schumacher'in başına gelenleri yaşama şansın nedir? Üç yılını uzakta geçirdi, geri döndü ve iyi gitmedi' diye sordular ve Alonso 'Ben Schumacher'den daha iyiyim' dedi."

“Kesinlikle daha hazırlıklı, Schumacher'ın geri dönmeye karar verdiğinde olduğundan daha fazla F1 aracı kullanıyor, neredeyse her gün karting sürüyor, bu yüzden Alonso için işlerin kötü gitmesini beklemiyorum."

"Gittiği seviyeye dönüp dönmeyeceğini bilmiyorum."

 
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Seri Formula 1
Editör Brezilya Motorsport.com

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