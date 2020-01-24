Barrichello: "Hamilton, Schumacher ve Senna'dan daha yetenekli"

Rubens Barrichello, Formula 1 tarihinde en çok Grand Prix'ye çıkan sürücü konumunda yer alıyor ve kariyeri boyunca hem Ayrton Senna hem Michael Schumacher hem de Lewis Hamilton'a karşı yarıştı.

Hamilton geçen sezon kariyerinin altıncı Formula 1 dünya şampiyonluğunu elde etti ve artık Schumacher'le arasında bir şampiyonluk kaldı.

İngiliz pilot, yakaladığı bu başarılarla birlikte artık Senna ve Schumacher gibi efsanelerle kıyaslanmaya başlandı.

ESPN'e konuşan eski F1 pilotu Barrichello, Hamilton'ın Schumacher ve Senna'dan da yetenekli olduğunu dile getirdi.

Barrichello, "Mükemmel bir sürücüden bahsetmek çok zor."

"Schumacher'le birlikte yarışmaktan gerçekten zevk aldım. Schumacher'in en iyi olduğu yer yüksek hızlı virajlardı. Son derece cesur, soğukkanlıydı, çok fazla hesaplama yapmıyordu ve sadece olağanüstü bir yeteneği vardı. Beni başka bir seviyeye çıkardı. Muhtemelen yavaş virajlarda daha iyiydim, çünkü her zaman viraj çıkışlarına öncelik verirdim."

"Hamilton muhtemelen Ayrton ve Schumacher'den bile daha büyük bir yetenek. Öncesinde yeterince olgun değildi ve şimdi baktığınızda geliştiğini görebiliyorsunuz. Brezilya GP'de takım telsizinden yaptığı konuşmaları hatırlayın, inanılmaz sakindi, bilgi veriyordu, tam olarak neye ihtiyacı olduğunu ve neye ihtiyacı olmadığını söylüyordu."

"Bana göre mükemmel bir pilot Ayrton'un becerilerine, Schumacher'in cesaretine ve Hamilton'ın koordinasyonuna sahip olmalı." dedi.