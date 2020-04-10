Barrichello: "Hamilton, Alonso'dan daha iyi"

Lewis Hamilton ve Fernando Alonso, 2007 yılında McLaren'da birlikte yarışmışlardı. Alonso, iki şampiyonluk yaşamasının ardından o yıl McLaren'a katılırken, Hamilton da GP2 şampiyonluğu sonrası McLaren'la F1'de ilk kez yarışmaya başladı.

İkilinin savaşı sezon boyunca manşetlerde kaldı ve sonunda şampiyonluğu Ferrari pilotu Kimi Raikkonen'e kaptırdılar.

Zaman zaman Mercedes'te birlikte yarışma ihtimali gündeme gelse de, yaşadıkları bu sorunlardan ötürü Alonso'nun Hamilton'la aynı takıma gelme ihtimali ortadan kalktı.

Rubens Barrichello, 2011 sonunda emekli oluncaya kadar ikiliyle aynı gridi paylaştı ve her kisiyle de mücadele etti.

Motorsport.com'a konuşan Barrichello, iki pilotu karşılaştırdı ve hangisinin daha iyi olduğunu söyledi.

Brezilyalı pilot, "Bence Hamilton'ın yetenekleri onu Alonso'dan daha iyi yapıyor. Yani tüm yetenekler. Birlikte yarıştıkları zaman Hamilton kariyerine yeni başlamıştı. Bugün baktığımızda Hamilton, Alonso'nun hiç olmadığı kadar iyi." dedi.

Ancak Barrichello, Alonso'dan da övgüyle bahsetti.

"Bence Alonso, iyi bir araç ile farklı şekillerde sürüş yapabileceği ve en iyisi olabileceği yeteneklere sahip."

"Ferrari'ye geçerken çok fazla yargı vardı ve çok fazla deneme yaptı. Ama sonra kaybetti ve konuşmaya başladı. Sonrasında da çok garip durumlar ortaya çıktı."