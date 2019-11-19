Barrichello, Ferrari’nin 2020’de şampiyon olacağını düşünüyor

Ferrari son pilotlar şampiyonluğunu 2007’de Kimi Raikkonen’le alırken, son takımlar şampiyonluğunu 2008’de aldı.

Takım son yıllarda güçlü bir performans sergilemesine rağmen bunu bir türlü şampiyonluğa dönüştürmedi.

Bununla birlikte uzun yıllar Ferrari’de yarışan Rubens Barrichello’ya göre Ferrari artık şampiyonluk kazanabilecek seviyeye çok yakın.

47 yaşındaki eski F1 pilotu, “Son üç ya da dört yıldan daha zorlu ve daha iyi bir şampiyona oldu.”

“Ferrari’nin herhangi bir eksiği olduğunu düşünmüyorum ya da varsa bile çok azdır.”

“Zaferler, pole pozisyonları ve pek çok puan aldılar. Doğruyu söylemek gerekirse, çok az eksikleri var." dedi.

Barrichello'ya Sao Paulo'nun Brezilya GP’yi Rio de Janeiro'ya kaybetme ihtimali de soruldu.

“Bu konuda söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hiçbir tartışmaya girmiyorum, çünkü temelde neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorum.”