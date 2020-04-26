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Formula 1 / Son dakika

Barrichello, 2010 için McLaren'la görüşmüş

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Barrichello, 2010 için McLaren'la görüşmüş
Ekleyen:
, Editör
26 Nis 2020 13:07

Rubens Barrichello, McLaren'ın kendisiyle 2010 sezonu için görüştüğünü ancak o dönem Williams'la sözleşme imzaladığı için bunu geri çevirmek zorunda kaldığını belirtti.

Rubens Barrichello, uzun Formula 1 kariyerine rağmen hiç şampiyonluk kazanamadı ancak kariyeri boyunca pek çok takımda önemli başarılar elde etti.

Ferrari ile yarıştığı 102 yarışta dokuz zafer elde eden Barrichello, Brawn GP ile de iki yarış kazandı.

Jordan, Honda ve Stewart gibi takımlarla podyuma çıkarken, sadece Williams ile hiç podyum elde edemedi.

2009'u Brawn GP'de geçiren Barrichello'nun adı, o sezon çeşitli takımlarla anılmıştı ve ertesi yıl için Williams'a imza attı. 

Barrichello, Williams'la anlaştıktan sonra McLaren'ın kendisiyle görüştüğünü belirtti.

Brezilyalı pilot, "Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olabilirdim."

"Eylül ayında, Belçika GP civarında Williams'la sözleşme imzalamıştım. Bundan sonra McLaren benimle iletişime geçti."

"İyi bir anlaşmaydı ve Williams'ta kazanacağımdan çok daha fazlasını kazanabilirdim. Ama yapamadım. Çünkü Williams bana güveniyordu ve artık o anlaşmayı bir kenara atamazdım." dedi.

Sonuç olarak McLaren, Jenson Button'la sözleşme imzaladı.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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